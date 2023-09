La bilancia pende dalla parte granata

Reggiana in vantaggio nei 18 precedenti con la Ternana. L’undici emiliano ha festeggiato in 7 occasioni contro le 5 delle "Fere", che tuttavia hanno fatto bottino pieno negli ultimi due incontri, risalenti alla Prima divisione 201112: al Città del Tricolore gli ospiti, che comandano la graduatoria, vincono 2-0 con reti di Bernardi e Nolè, futuro granata, per poi bissare al Liberati con un altro volto noto come Sinigaglia, autore di una doppietta nella gara che spalanca agli umbri le porte della B. Tutt’altra musica nel 200910, con doppietta della Regia: in trasferta il gol partita è di "Pablito" Rossi, mentre al ritorno è Nardini, al quarto d’ora della ripresa, a regalare i playoff alla squadra del compianto Dominissini. Gli ultimi precedenti in B risalgono al 199899 e sono due pareggi: nello 0-0 di Terni, alla prima giornata, occorre dire grazie alle parate di Pantanelli, mentre al Giglio Cucciari risponde a Margiotta, uno dei tanti atleti di valore passati da Reggio in quell’anno, senza tuttavia riuscire ad evitare la retrocessione. Dolci i ricordi, infine, del 199293, anno della promozione in A: Picasso firma lo 0-1 in trasferta, mentre al Mirabello il 2-1 è opera di Scienza, autore di una doppietta.