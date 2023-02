BMR BASKET 2000

74

GUELFO BASKET

65

BMR BASKET 2000: Costoli ne, Aguzzoli 12, Paparella, Dias 7, Longoni 15, Merlo 5, Terreni 6, Longagnani 13, Sakalas ne, Ferko, Codeluppi 2, Magni 14. All. Diacci.

GUELFO BASKET: Carella 11, Avoni, Torreggiani 2, Murati 8, Sinatra, Goi 14, Franchini, Savino 7, Mazzotti 2, Naldi, Santini 4, Carpani 17. All. Agresti.

Arbitri: Saraceni e Moro di Bologna.

Note: parziali 21-17, 37-39, 58-50.

Prove di fuga per la Bmr Basket 2000 (28). Il 12° successo di fila arriva nel recupero di Serie C Gold contro Castel Guelfo (12) e vale il +4 in graduatoria su Fulgor Fidenza e Bologna Basket 2016, seconde della classe. Non è stata, tuttavia, una passeggiata: il primo tempo, infatti, si chiude col vantaggio ospite, poi è un’accelerata degli uomini di Diacci nel terzo periodo ad incanalare le cose nel verso giusto, con Longoni e capitan Magni sugli scudi, senza dimenticare Aguzzoli e Longagnani. Domenica si torna in campo, sempre al PalaRegnani, per la sfida con Zola Predosa: da vendicare c’è il kappao dell’andata, uno dei due dei bianco-rosso-blu in stagione, arrivato col punteggio di 85-77.