La Bmr fa festa ma il futuro è tutto un rebus

Un campionato dominato e, con 2 turni d’anticipo, il primo posto matematico e la promozione nella nuova B interregionale. La Bmr Basket 2000 ha letteralmente sbaragliato il quadro nel campionato regionale di C Gold di basket e, con il successo numero 21 in 24 incontri disputati, ha chiuso i conti. Il presidente Giorgio Bertani è ovviamente soddisfatto del risultato dei suoi.

Presidente, quali sensazioni dopo la vittoria di Castel Guelfo che ha sancito la vittoria della Bmr?

"Abbiamo disputato un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa. Sapevamo di avere una buona squadra e di poter lottare per i primi 23 posti del raggruppamento, ma vincerlo in questa maniera non era nei programmi".

Per la vostra società è la seconda promozione della storia in Serie B: ci sono tratti in comune con il successo del 2016?

"Sette anni fa arrivammo ai playoff da quarta classificata, facendoci trovare pronti e al massimo della forma nel momento clou della stagione, facendo un vero e proprio exploit. Stavolta potrei dire che è stato un successo costruito nel tempo, settimana dopo settimana: analogie, comunque, non mancano, ad esempio il fatto di avere, oggi come allora, un roster completo in ogni reparto e un gruppo di una compattezza straordinaria".

In stagione un solo passaggio a vuoto, con 2 sconfitte di fila all’inizio, poi una lunga cavalcata trionfale.

"Abbiamo perso in casa con Ferrara e a Zola Predosa alla terza e quarta giornata, poi ne abbiamo vinte 17 in fila. Il kappao con la Fortitudo è stato quasi fisiologico, poi sabato a Castel Guelfo bastava vincere, ma avremmo comunque festeggiato visto lo stop del Bologna Basket 2016 contro Granarolo".

Da ultimo, un passaggio sul futuro: cosa c’è nel vostro domani, visto che lo sponsor Bmr è in scadenza?

"Anzitutto bisogna ringraziare Bmr e tutti gli altri sponsor per il sostegno di questi anni, abbiamo l’estate davanti per capire come muoverci e presto inizieremo i vari incontri con loro. Certo è che i regolamenti, modificati poche settimane fa, fanno sorridere: sono state aumentate le promozioni (5 anziché 3 – ndr) e probabilmente i parametri saranno equiparati a quelli della Serie B nazionale. Non esattamente scelte illuminate".