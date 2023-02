Prove di fuga per la Bmr Basket 2000 (26), impegnata nel recupero casalingo di C Gold contro Castel Guelfo (12). La sfida del PalaRegnani, in programma alle 20,45, può infatti permettere agli uomini di Diacci di portarsi a +4 su Fulgor Fidenza e Bologna Basket 2016, che dividono la seconda piazza della graduatoria, aggiungendo un altro tassello alla infinita serie positiva che con il blitz di sabato scorso sul campo di Ferrara ha toccato quota 11 vittorie consecutive. Per centrare un altro successo Magni e compagni si affidano al fattore campo: sul parquet amico hanno vinto 6 dei 7 match disputati, con 85,1 punti di media; dall’altra parte Castel Guelfo vuole riscattare i due kappao di fila rimendiati con Castelnovo Monti e CMP Global Basket: nelle fila bolognesi l’atleta più in vista è Carpani, ala da 16,1 punti a partita. Dirigono l’incontro Saraceni e Moro di Bologna.