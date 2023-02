La Bmr Basket 2000 (30) fa 13. La striscia positiva della formazione di coach Diacci, capolista del campionato di Serie C Gold, prosegue nel match casalingo con la Francesco Francia Zola Predosa (12), sconfitta 92-80 con 6 uomini in doppia cifra: sugli scudi Aguzzoli e Magni, autori di 18 punti, con il secondo che mette a segno ben 6 conclusioni dai 6,75. Successo esterno per la Dilplast Clevertech Montecchio (16), che passa 90-77 sul campo di Anzola (8), trascinata dai 22 punti di Germani e dai 19 di Paulig. Secondo stop di fila, invece, per l’E80 Group Castelnovo Monti (14), che cade in volata sul parquet dell’Olimpia Castello 2010 (22) col punteggio di 70-68.

In Serie C Silver non ne aveva persa una in 17 giornate, ma ora sono due di fila: la Pallacanestro Correggio (34) cade 59-48 sul campo del CVD Casalecchio (28) nonostante i 12 punti di Vivarelli e vede assottigliarsi a 6 lunghezze il vantaggio sul secondo posto. Il derby reggiano è appannaggio della Rebasket (16), che espugna 77-69 il PalaMalagoli di Novellara (22), trascinata dai 21 di Rovatti e dai 18 di Mursa. Nelle fila locali sono 18 i punti di Rinaldi. Rinviata a data da destinarsi Emil Gas Scandiano (26)-BSL San Lazzaro (10) per un guasto all’impianto di riscaldamento: nessuna responsabilità per i padroni di casa, visto che il PalaRegnani è comunale e non c’erano altre palestre omologate nelle vicinanze per spostare in extremis la gara.