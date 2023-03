La Bmr riceve Montecchio: è sfida tra big

Derby reggiano al PalaRegnani tra le due squadre più in forma del campionato di C Gold.

Alle 18, infatti, la capolista Bmr Basket 2000 (36) riceve la Dilplast Clevertech Montecchio (22) in una sfida che dà lustro al nostro basket: i padroni di casa, coi 113 punti messi a segno a Fidenza, hanno consolidato il primato, raggiungendo le 16 vittorie consecutive.

In tripla cifra anche gli ospiti, anche loro in tripla cifra grazie al 102-76 rifilato a Castel San Pietro, che vale loro il quinto hurrà di fila oltre al sesto posto in solitaria in classifica. Tra gli ex di giornata non si può non menzionare Germani, miglior marcatore di Montecchio con 16,9 punti di media, per una vita capitano degli avversari di giornata: il numero 18, tuttavia, non sarà della partita a causa di una microfrattura che lo terrà fuori fino a fine mese. All’andata non ci fu storia, con la Bmr vittoriosa 88-70 in trasferta con 22 punti di Sakalas.

C Silver - Sfida interna domenicale per la Pallacanestro Novellara (26), che prova ad avvicinare il sesto posto della graduatoria di Serie C Silver ospitando alle 18 i temibili romagnoli di Santarcangelo (30), attualmente a +4 sui bianco-rossi. La formazione di coach Boni viaggia a corrente alternata e, dopo lo splendido blitz esterno sul campo del Magik Parma, è stata travolta a Casalecchio dalla squadra più in forma del momento, il CVD, rimediando un -20 che fa male.

Serie D – Pronto riscatto per la Berrutiplastics Torre (10) che, nella prima giornata di ritorno della poule playout di Serie D, supera in casa la capolista Cesena (14). La squadra di Corradini tocca il +11 nel corso del quarto periodo, ma i romagnoli non si danno per vinti e tornano ad una sola lunghezza di distacco, prima che nel finale sia Frilli, dalla lunetta, a chiudere i conti. Oggi alle 19 la Scuole Basket Cavriago (4), fanalino della poule promozione, gioca in trasferta a Sant’Agata sul Santerno contro i ravennati del Selene Basket (8).