La Bmr vince il derby In C Silver esultano tutte le reggiane

La Bmr Basket 2000 (38) domina il derby e prosegue nella sua corsa al vertice della Serie C Gold. Nulla può una Dilplast Clevertech Montecchio (22) coi cerotti nella sfida del PalaRegnani, chiusa sul 93-72 in favore degli uomini di Diacci: Aguzzoli (24) firma il primo break, poi sale in cattedra Merlo che chiude da Mvp con 30 punti. Dall’altra parte del campo manca l’ex Germani, infortunato, l’ultimo ad arrendersi è Ramenghi (21). Sconfitta esterna, invece, per l’E80 Group Castelnovo Monti (16), battuta 85-71 a Zola Predosa dalla Francesco Francia (16) e agganciata dai bolognesi al quartultimo posto: agli appenninici non bastano i 19 punti di Pocius e i 17 di Re.

In C Silver sorridono tutte e 4 le nostre rappresentanti, che consolidano le rispettive posizioni in graduatoria. Allunga in vetta Correggio (42), che nonostante alcune assenze di rilievo piega 70-67 al PalaPietri i bolognesi del Veni Basket (20), guidati in panchina dall’ex Castriota, con 18 punti di Lavacchielli e 17 di Matteo Guardasoni. A fare un grande piacere ai giallo-neri è l’Emil Gas Scandiano (34), che con una prestazione maiuscola interrompe la lunga serie positiva del CVD Casalecchio (36), sbancando il parquet bolognese col punteggio di 66-56, trascinati dai 19 di capitan Astolfi. La squadra di Spaggiari è a -2 dal posto d’onore, con una gara da recuperare. Nei posticipi bella vittoria interna per Novellara (28), che supera 87-74 al PalaMalagoli l’ostica Santarcangelo (30) con 22 punti di Doddi e 16 di Malagoli; tutto facile per la Rebasket (24), che travolge 99-76 all’Arena Sport la Despar 4 Torri Ferrara (6).