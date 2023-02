La Bmr vuole la 15ª vittoria consecutiva

Sfida casalinga per una Bmr Basket 2000 (32) che non si vuole più fermare. Alle 18, al PalaRegnani, Alvaro Merlo (foto) e compagni ospitano i bolognesi del CMP Global Basket (14) con l’obiettivo di centrare la quindicesima vittoria consecutiva, mantenendo le 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza, occupata dalle rivali Bologna Basket 2016 e Fulgor Fidenza. Il pronostico è indubbiamente dalla parte dei padroni di casa, che tuttavia non devono sottovalutare l’esperienza di alcuni componenti del quintetto ospite: il miglior realizzatore è il 38enne Sorrentino, ex Fortitudo, che viaggia a 14,3 punti di media; l’altro over 30 di valore è l’ala Fin (13,2), mentre a completare il terzetto di atleti in doppia cifra è la guardia Ranocchi (12,5). Il match d’andata vide la vittoria esterna dei bianco-rosso-blu per 63-54, con 18 punti di Sakalas. "Non veniamo per fare la figura della comparsa, anzi vogliamo portare a casa i due punti e interrompere la striscia degli avversari", dice il presidente bolognese Cristian Perez.

Serie D. Sconfitta esterna al supplementare per l’SB Cavriago (4) nella quinta giornata della poule retrocessione. Opposta alla Stella Basket Rimini (6), guidata in panchina dall’ex Pallacanestro Reggiana Roberto Casoli, la formazione di coach Croci cede 79-77 nonostante i 15 punti a testa di Gabbi e Dalla Mora. Oggi alle 18 tocca agli altri cavriaghesi della Scuole Basket (2), fanalino della poule playoff: al Pianella arrivano gli Stars Bologna (4).