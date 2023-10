"La capolista Ravenna ha qualità e talento, ma noi siamo determinati"

Salutate la capolista… sarà il ritornello che oggi alle 15 all’Immergas Arena di Sorbolo Mezzani canteranno i tifosi del Ravenna opposto al Lentigione.

La formazione romagnola, allenata da Massimo Gadda, ex giocatore Reggiana anni ‘8385, è infatti la prima della classe del campionato di Serie D, ancora imbattuta, 13 punti frutto di quattro vittorie e un pareggio, 9 gol siglati, 2 soli subiti. Presenta un mix di giocatori esperti e di giovani, uno dei quali è il reggiano Mattia Marino (in prestito dalla Juventus), già in gol in questo avvio di campionato.

Il bomber è il giovane Mattia Tirelli, 21 anni, 4 reti sino ad oggi, contro le 5 del cannoniere di casa, Alberto Formato.

Che Lentigione sarà ce lo spiega il mister Paolo Beretti dopo che la società ha interrotto uno strano silenzio stampa: "Il Ravenna ha grande qualità e talento, ma sicuramente verrà per giocare una partita a viso aperto. Noi siamo privi di alcuni giocatori (Nappo squalificato, Bocchialini, Montipò e Battistello, infortunati, ndr), ma siamo determinati a far bene, meglio delle ultime prestazioni".

Il Lentigione sta andando a corrente alternata: è 13° con cinque punti e in questo momento sarebbe ai play-out; arbitra Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Oggi non si gioca Corticella-San Marino, per gli impegni della nazionale dei "Titani".

c.l.