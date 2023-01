La capolista Saxum si riscatta subito

Ripartenza immediata per la capolista Saxum United. Dopo il ko di domenica scorsa, i cittadini violano il sintetico della Casalgrandese grazie alla deviazione del neo-entrato Fofana su tiro-cross di Bertozzi, pure lui inserito nella ripresa. Tiene il passo la Reggio Calcio che esulta (3-1) alla Pratina contro il Cavriago infilzato dopo 10’ dall’incornata di Bedeschi su punizione di Schillaci. I biancorossi raddoppiano prima del riposo grazie all’assolo del bomber Gallinari che conclude dal limite con un perfetto rasoterra angolato; nella ripresa Del Giudice cala il tris su penalty, mentre per i locali accorcia Davoli sempre dagli undici metri. Corsara anche la Plaza Montecchio che sale in terza piazza sfruttando anche il rinvio del Rapid Viadana bloccato dalla neve di Vetto. Nell’1-2 in rimonta sul S.Ilario a segno Silvi, e il puntero Iori. Disco rosso anche per Fosdondo-Fogliano.