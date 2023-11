La carica di Masini, granata mancato: "A Reggio vogliamo il massimo"

"Castori? È un allenatore molto carismatico e ci ha trasmesso tanto entusiasmo. I cambiamenti rispetto a prima sono stati parecchi, ma ci stiamo abituando bene e con la Reggiana sappiamo che sarà una partita importantissima: vogliamo ottenere il massimo".

A suonare la carica presentando la sfida di domani è Patrizio Masini, centrocampista classe 2001 attualmente in forza all’Ascoli ma di proprietà del Genoa e su cui anche la Reggiana aveva fatto una seria riflessione nelle precedenti sessioni di mercato.

Dopo essere partito titolare nelle prime quattro giornate di campionato (una vittoria e tre sconfitte) Masini era poi finito nel dimenticatoio con la gestione di Viali che è poi stato esonerato durante l’ultima sosta per le nazionali.

"Non mi aspettavo di giocare così tanto all’inizio e allo stesso tempo non mi aspettavo di non essere impiegato nelle ultime otto", ha ammesso senza troppi giri di parole. Il tuttofare dei marchigiani potrebbe però riprendersi presto una maglia da titolare visto che l’Ascoli (salvo ‘pretattica’…) sembra essere alle prese con diverse assenze.

Castori non avrà certamente a disposizione il centrocampista Fabrizio Caligara, squalificato un turno per raggiunto limite di ammonizioni, e l’attaccante Ilija Nestorovski che si è fratturato il gomito lo scorso 14 novembre nel corso del primo allenamento con il nuovo trainer e ne avrà ancora per un mese.

Oltre ai lungodegenti Kraja e Tavcar, gli avversari della Reggiana potrebbero essere costretti a fare a meno anche di Marcello Falzerano, esterno classe ’91 che nelle ultime ore ha accusato un problema di natura muscolare.

In ogni caso la partita resta impronosticabile, ‘da tripla’ come si dice in gergo. Ad aggiungere incertezza alla situazione c’è anche il possibile (anzi, probabile…) cambio di modulo con il passaggio dalla difesa a quattro, impiegata da Viali, a quella a tre che rappresenta un po’ il marchio di fabbrica delle ultime gestioni tecniche di Castori.

Tra i protagonisti granata avrà invece motivazioni speciali Cedric Gondo. L’attaccante, attuale capocannoniere della Reggiana con tre reti all’attivo, è un ex dell’incontro e proprio con la maglia dell’Ascoli ha raggiunto il proprio record di gol messi a segno in Serie B (7 in 34 gare) nella scorsa stagione.

Una curiosa statistica accomuna poi le due rivali di domani: sono le squadre che hanno segnato meno reti (entrambi tre) negli ultimi trenta minuti gioco.

I marchigiani hanno perso le ultime tre partite prima della sosta e arriveranno al ‘Città del Tricolore’ con un grande spirito di rivalsa.