La Carrarese anestetizza i granata L’Entella fa il blitz e si porta a -6

REGGIANA

0

CARRARESE

0

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Fiamozzi, Kabashi (dal 34’ s.t. Rosafio), Cigarini (dal 10’ s.t. Rossi), Nardi (dal 10’ s.t. Vallocchia), Guiebre; Pellegrini (dal 10’ s.t. Capone), Lanini (dal 22’ s.t. Varela Djamanca). A disp.: Voltolini, Luciani, Cremonesi, Hristov, Galante, Brevini, Sciaudone. All.: Diana.

CARRARESE (3-5-2): Breza; D’Ambrosio, Pelagatti, Imperiale; Grassini, Schiavi, Bozhanaj (dal 33’ s.t. Cerretelli), Della Latta, Cicconi; Giannetti (dal 22’ s.t. Bernardotto), Capello (dal 33’ s.t. Energe). A disp.: Rovida, Satalino, Folino, Pinto, Marino, Coccia, Palmieri, Frey. All.: Dal Canto.

Arbitro: Scarpa di Collegno (Biffi-Romano). IV uomo: Lotito.

Note: ammoniti Cigarini, Imperiale, Kabashi, Breza, Rossi, D’Ambrosio. Angoli 6-2. Rec.: 0’ + 4’. Spettatori 5.581

di Francesco Pioppi

La fuga della Reggiana rallenta davanti alla Carrarese che blocca ancora una volta i granata con un pareggio, permettendo alla Virtus Entella corsara ad Ancona di accorciare a -6.

Non ne approfitta invece il Cesena che resta a -7, ‘copiando’ la truppa di Diana e impantanandosi a Fiorenzuola (0-0).

Il rammarico è da riservare però solo ai crudi numeri, perché la prestazione di Cigarini e compagni non è stata brillante e sul risultato finale non c’è assolutamente nulla da obiettare.

I centrocampisti della squadra di Dal Canto hanno letteralmente ‘rullato’ quelli della Reggiana e la fisicità dei difensori avversari - incoraggiata da un metro arbitrale troppo permissivo - ha finito per anestetizzare anche le giocate dei singoli.

Se vogliamo dirla proprio tutta, ci si è messo pure il vento a condizionare le traiettorie e a rendere le manovre poco fluide.

Un tiro insidioso di Guiebre e un altro pallone velenoso nell’area piccola - sempre propiziato dell’esterno africano - rappresentano però gli unici due flash degni di nota: troppo poco per fare bottino pieno.

Dall’altra parte un paio di occasioni in più: importante quella fallita da Grassini dopo 38 minuti (alto da ottima posizione).

Il pareggio è comunque il risultato giusto anche perché i cambi di Diana hanno prodotto una scossa quasi impercettibile in una partita molto ruvida, dove i calci hanno avuto la meglio sul calcio.

Il mister lo sapeva, immaginava una contesa di questo tipo e lo aveva sottolineato alla vigilia. La Carrarese, senza il reggiano Mercati rimasto ai box per un problema muscolare, era reduce da quattro vittorie consecutive e ha confermato di avere il carattere e la fisicità giusta per stare subito a ridosso del podio in questo girone B.

Bisogna quindi rendersi conto che esistono anche gli avversari, con i loro valori, e che non sempre si possono fare prestazioni scintillanti o memorabili. Adesso la Reggiana dovrà resettare, recuperare e ripartire. A Pesaro rientrerà Guglielmotti, ma non ci sarà Cigarini (squalificato) mentre Montalto avrà appena una settimana di allenamenti con la squadra nelle gambe. Mantenere alta la concentrazione sarà fondamentale, guai a farsi illusioni.