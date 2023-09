La Casalgrande Padana cerca il riscatto

Seconda trasferta consecutiva per la Casalgrande Padana (2), impegnata alle 19 sul campo trentino del Mezzocorona (2) nella terza giornata di Serie A1 femminile. Archiviata la brutta sconfitta di Erice, arrivata a causa di un avvio di gara davvero negativo, le ragazze di Agazzani cercano riscatto, anche se dovranno rinunciare nuovamente alla cubana Marquez Jabique, recuperata dopo il lungo infortunio al ginocchio ma, essendo al 100%, lo staff ceramico non vuole forzare la mano. "Mezzocorona è una realtà che ha effettuato notevoli cambiamenti nel roster, esattamente come noi – spiega la vice capitana casalgrandese Francesca Franco. "Le incognite da fronteggiare non mancheranno affatto, anche perchè il palaFornai è sempre un campo decisamente ostico per chiunque: avremo quindi il difficile ma fattibile compito di mantenere una costante e scrupolosa attenzione, badando anche ai minimi dettagli". Domani, invece, posticipo di A Gold maschile per i Vikings Rubiera (1), che alle 16 giocano in trasferta a Bolzano (2).