La Casalgrande Padana espugna Prato: è un successo prezioso

TUSHE PRATO

22

CASALGRANDE PADANA

28

TUSHE PRATO: Svigac 4, Micotti M. 7, Gurra, Borrini 6, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Sandroni, Barbieri, Rossi 2, Iyamu 1, Rossi, Martinelli, Ucchino 2, Felet, D’Avossa. All. Megli.

CASALGRANDE PADANA: Bonacini, Mangone 6, Giombetti 2, Franco 2, Furlanetto 9, Bordon, Apostol, Artoni S. 3, Rondoni C., Artoni A. 1, Orlandi 4, Baroni, Giovannini, Mattioli, Lusetti 1. All. Agazzani.

Arbitri: Zancanella e Testa.

Note: primo tempo 10-15. Sette metri: Tushe 15, Casalgrande 22; minuti di esclusione Prato 5, Casalgrande 4.

Successo prezioso per la Casalgrande Padana (16). La formazione di Agazzani si impone in trasferta a Prato (12), guidando praticamente per tutta la partita (10-15 già all’intervallo) e aggancia Ferrara al settimo posto della classifica di A1 femminile.

Ffinisse oggi il campionato, le bianco-rosse sarebbero salve senza playout grazie agli scontri diretti con le estensi.