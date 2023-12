La Casalgrande Padana regola il Cellini Padova tra le mura amiche

Non c’è gloria per i Vikings Rubiera (5) nell’ultimo match dell’anno solare.

La formazione rosso-blu, impegnata nella trasferta altoatesina di Appiano, cade 42-31 sotto i colpi dello Sparer Eppan (8) in uno scontro importante per uscire dalla zona calda della graduatoria di Serie A Gold maschile e interrompe una serie positiva che durava da 2 gare.

E’ nel primo tempo che la squadra di Fusina compromette il risultato, andando negli spogliatoi sotto 21-12, senza poi riuscire nella ripresa a trovare lo sprint giusto per tornare a contatto.

Alla ripresa dopo le festività natalizie, il 13 gennaio, sfida casalinga con i siciliani dell’Albatro.

Serie A1 femminile.

In A1 donne, invece, sorride la Casalgrande Padana (11), che al rientro in campo dopo quasi un mese di sosta regola 29-23 il Cellini Padova (2), penultimo in classifica.

Quella del PalaKeope, tuttavia, non è stata una passeggiata per le ragazze ceramiche, messe di fronte ad un avversario in fiducia nonostante la situazione di classifica non certo brillante.

Nella seconda parte di gara le padrone di casa riescono ad alzare decisamente il ritmo e portano a casa una vittoria estremamente pesante per restare in corsa per la zona playoff.

