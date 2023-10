La Castellana è al palo. Conad, è l’ora del riscatto

Trasferta pugliese per una Conad ancora a caccia della prima vittoria in stagione, impegnata alle 18 a Castellana Grotte contro un’avversaria ancora ferma al palo.

La formazione giallo-rossa non ha affatto sfigurato nelle due gare fin qui disputate in Serie A2, ma sia contro Pordenone che contro Grottazzolina il risultato pieno è sfuggito al tie-break, portando comunque in dote due punti in classifica.

"In casa i nostri avversari hanno sempre dimostrato di saper tirare fuori il massimo – spiega il palleggiatore reggiano Mattia Catellani – a maggior ragione dopo le due sconfitte che hanno rimediato in queste settimane. Anche noi siamo ancora senza successi, vogliamo dimostrare tutto il nostro valore".

"Castellana – continua – ha un’età media bassa? E’ sinonimo di intensità, proveranno in questo modo a darci del filo da torcere".

Sulla stessa lunghezza d’onda il vice di Fabio Fanuli, Tommaso Zagni: "Questa Conad ha in corpo la rabbia di aver disputato due ottime partite contro squadre blasonate, senza ancora essersi sbloccata. Andiamo a Castellana Grotte, trasferta ostica anche per la distanza, sapendo di andare incontro ad una gara tosta, ma con tanta voglia di riscattarci".

L’avversario. Dopo lo stop dell’esordio in quel di Brescia (3-1), Castellana si è arresa nettamente in casa ad un’altra lombarda, Cantù, rimediando un severo 3-0.

Nella quinta stagione di fila in A2, i pugliesi hanno cambiato volto, rinnovando e ringiovanendo: coach Cruciani schiera il 2004 Fanizza in cabina di regia, in diagonale col colombiano Bermudez; il trevigiano Pol ed il barese Cianciotta, entrambi 2001, sono le bande, mentre al centro spiccano i 203 cm del ferrarese Ceban oltre a Balestra, mentre il libero è capitan Battista, tornato nella sua Castellana dopo 3 stagioni a Motta di Livenza.

Lo scorso anno la Conad si arrese in entrambi i match, guarda caso proprio al tie-break, mentre nei 17 precedenti il sestetto reggiano è sotto 9-8 (6-2, invece, il bilancio delle sfide al PalaGrotte, con i giallo-rossi che non vincono in trasferta dalla stagione 202021): dirigono l’incontro Autuori e Colucci, prevista la diretta streaming gratuita sul portale Volleyballworld.tv.