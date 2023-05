La Cerredolese torna dopo 20 anni

Dopo 20 anni (ultima apparizione nel 2003) la Cerredolese (di Cerredolo, comune di Toano) torna al Torneo della Montagna. Fabio Paglia ci dice com’è nata l’idea di tornare a fare il Torneo?

"Ci avevamo pensato già 7 anni fa, poi non siamo riusciti a concretizzare per vari motivi. Da quel momento ho sempre sperato di riuscire a riportare il Cerredolo nel Montagna. Nel mentre l’ho fatto a San Cassiano, e l’anno scorso a Corneto, dando una mano a Marco Amorini che in questa avventura farà insieme a me il direttore sportivo, ruolo che già ricopre a Cerredolo in inverno (2ª categoria, ndr)".

Chi sarà l’allenatore?

"Corrado Guidetti, papà di Rudy che è l’allenatore in inverno. Corrado dopo tanti anni in panchina, in questa stagione non ha allenato. Si è riposato un po’ e gli è venuta voglia di Montagna, e ha rilanciato la mia idea, ben accolta da tutti".

Dove giocherete le partite?

"A Cerredolo, e di fianco al campo principale c’è quello per gli allenamenti".

Come ha risposto il paese? "Bene, è importante il lavoro della Pro Loco che sta collaborando con materiale come sedie, la baracca del bar. Qui siamo molto uniti in questo senso, e il nostro intento è proprio ridare un po’ di vita estiva alla nostra realtà".

Si è fatto sentire qualcuno quando si è saputo della vostra partecipazione?

"Sì, c’è molto interesse anche a livello giornalistico. Abbiamo mantenuto un profilo basso perché anche il Corneto stava facendo la squadra, e farne due a Toano è complicato. Loro hanno rinunciato, alla fine è andata così".

Coi Giovanissimi come siete messi?

"Abbiamo 7 locali, e tra concessioni e esterni arriveremo a 17 ragazzini. Il loro mister e responsabile è Luca Marchi".

Qualche nome sulla formazione dei grandi si può fare…

"Tra i locali sicuramente il difensore e capitano Schenetti. Poi i fratelli Rudy e Guido Guidetti, l’attaccante Magnani, alcuni giovani come Bucci dell’Atletic Progetto Montagna e Bertocchi del Roteglia. Come montanaro ci sarà Perugi, e Corbelli, difensore del Real Casina, sarà il residente storico".

Sugli esterni? Restate abbottonati?

"Un po’ si (ride, ndr). Scherzi a parte, ne abbiamo opzionati una decina, ma manca poco meno di un mese e può accadere di tutto. Ci sono in ballo playoff e altro".

Dove pescherete?

"Giusto per fare un esempio: avevamo guardato qualcosa nel Ravenna, Serie D, per delle amicizie. Nella lista avevamo Moses Abbey, fantasista che però ora è andato in Serie A rumena, e Marangon, altro calciatore offensivo. Vedremo, però: ancora non ci sono cose definite".

L’obiettivo quale sarà?

"Chiaro che esserci è già bello, ma tutti partecipano per vincerlo. Certe squadre lo fanno da 30 anni, ma partiamo con la mentalità positiva, cercheremo di mettercela tutta. Lunedì saremo al sorteggio, speriamo bene".

Giuseppe Marotta