CERREDOLESE

3

SAN FAUSTINO

2

CERREDOLESE: Palandri, Barsaglini, Lamberti, Rivi, Schenetti, G.Guidetti, Riccardo Paganelli, Ruffaldi, D’Andrea, Tommaso Paganelli, Mazzacani. A disp.: Milani, Capuozzo, R.Guidetti, Faroni, Castellani, Debbia, Cappucci. All.: R. Guidetti

SAN FAUSTINO: Zambonini, Chiarabini, Bondavalli, Gregorio, Mussini, Domalchuk, D’Alessandro, Gualtieri, Grasselli (30’st Arioli), Lettieri, Ruscelli. A disp.: Spezia, Tasselli, Bursi, Cirrone, Monelli, Ficara, Romoli, Barbieri. All.: Criscuolo

Arbitro: Ferrari di Modena

Reti: Ruscelli (S) al 7’pt, Schenetti (C) al 10’pt, D’Andrea (C) al 25’pt, Rivi (C) al 41’pt, Arioli (S) al 47’st.