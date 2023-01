La Chemco ha già vinto il girone Domani gran derby con Scandiano

Riparte, con una vittoria, la Chemco Puianello (22) che espugna il parquet della Valtarese (4) per 71-65 e conquista il primato matematico nel girone di regular-season. Le gialloblu dilagano nel primo tempo (23-45 al 20’), si fanno rimontare (47-53 al 30’) ma tengono a debita distanza le padrone di casa. Puianello: Oppo 2, Moretti 9, Manzini 14, Luppi 6, Martini, Dettori 17, Dzinic 4, Cherubini 3, Raiola 8, Corradini, Valdo, Boiardi 8. All. Giroldi. Scandiano (14) perde il big-match a Cavezzo (18) per 62-55 complice un gioco da tre punti di Calzolari (55-53 al 38’) che ha segnato la svolta dopo un match fra allunghi e sorpassi. Scandiano: Fedolfi 16, Pignagnoli 4, Balboni 4, Marino 9, Meglioli A. 6, Bocchi 3, Teti ne, Pellacani, Brevini ne, Cantore 6, Meglioli E. 7, Nalin ne. All. Pozzi. Domani alle 21.15 al palaRegnani è in programma il recupero del derby fra la padrone di casa di Scandiano e Puianello.

c.c.