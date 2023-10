La Chemco in vetta imbattuta

Nella quarta giornata di serie B femminile, la Chemco Puianello (8) cala il poker e rimane in vetta imbattuta. Le gialloblu stendono in casa per 75-46 la Valtarese (0), ancora priva della play argentina Acevedo, grazie ad una Isabella Olajide in grande spolvero (23 punti con 1013 da due e 7 rimbalzi, ndr) che ha dato la mazzata definitiva al match, nella ripresa, dopo il gran lavoro di una ritrovata Linda Manzini, trascinatrice delle sue nel primo tempo (35-22 al 20’).

Chemco Puianello: Valdo, Olajide 23, Manzini 17, Luppi, Corradini 2, Albertini, Dettori, Dzinic 7, Raiola 6, Cherubini 7, Graffagnino, Boiardi 13. All. Giroldi.

Niente da fare invece per l’Aluart Scandiano (2) che prova a resistere contro la corazzata Basket Sisters (8); le biancoblu reggono l’urto nel primo tempo (38-29 al 20’), ma nel terzo periodo le padrone di casa firmano un break di 21-7 e vincono 74-48.

Aluart Scandiano: Fedolfi 16, Susca 1, Bini ne, Balboni 4, Marino 10, Meglioli A. 7, Capelli 2, Teti, Brevini ne, Torelli, Soncini 2, Meglioli E. 6. All. Pozzi.

c.c.