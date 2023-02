La Chemco Puianello vince e convince Si fa male Dettori

PUIANELLO

69

RIMINI

44

CHEMCO PUIANELLO: Oppo 10, Moretti 9, Manzini 17, Luppi 2, Martini 4, Dettori 6, Dzinic 3, Raiola 5, Cherubini 3, Valdo, Torelli, Boiardi 10. All. Giroldi.

HAPPY BASKET RIMINI: Novelli 4, Prateli, Duca E. 2, Pignieri 8, Duca N. 12, Renzi 2, Borsetti, Capucci 2, Lazzarini, Benicchi, Tiraferri 12, Gambetti 2. All. Maghelli.

Arbitri: Resca e Romanello di Ferrara. Parziali: 15-18; 37-26; 52-31.

Vince e convince ancora la Chemco Puianello (12); contro Rimini (6) le gialloblù si affermano con autorità e confermano che il black-out di inizio girone sembra essere alle spalle.

Dopo un primo quarto in equilibrio, la difesa locale ha spezzato in due le sorti del match, in particolare evidenza la prova di Oppo che ha zittito la bomber ospite Capucci.

Unica nota stonata del match, l’infortunio ad Angela Dettori ad una caviglia: in casa Chemco, si spera di riaverla arruolata in tempi brevi.

