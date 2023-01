La Ciclistica 2000 Litokol rilancia il gruppo Allievi

Giovani ciclisti pedalano verso il domani. Al via l’attività 2023 della Ciclistica 2000 Litokol di Rubiera, sulla scia di una tradizione che ha visto i primi sprint nel 1986. I progetti riguardano bambini, preadolescenti e adolescenti. L’organico prevede tre formazioni, con il ritorno della squadra Allievi. La storica società è tra le poche realtà del territorio a dedicarsi all’attività di promozione del ciclismo tra i giovani. Al vertice societario troviamo Ruggero Rivi, Fabio Tondelli è il vicepresidente. Nella dirigenza c’è William Tondelli, nome che figura tra i fondatori. Nel direttivo anche Alessandro Benigni, Andrea Bigi, Stefano Bigliardi, Giuseppe Dalla Salda, Daniele Gilli, Marco Marastoni, Luciano Moretti.

"Arriviamo da una buona annata, ricca di esperienze - afferma il presidente Rivi -. Ci sono stati risultati significativi, ma soprattutto è stato creato un gruppo compatto e affiatato. E’ questa la cosa più importante. Proseguiremo su questa strada, per un altro anno ricco di soddisfazioni". Tra i tecnici c’è Fabio Ori, direttore sportivo del gruppo degli Esordienti, composto da Matteo Cucinella, Viktor Levit, Federico Mussini, Enea Ori, Oleksandr Osadchyi, Francesco Plantamura, Riccardo Veroni, Federico Zanarini, Leonardo Zanfi. Il direttore sportivo Cinmaya Ferrara segue la squadra degli Allievi, formata da Alessandro Pedata, Mattia Roncatti, Federico Zanarini, Angelo Zoppi. Il direttore sportivo Daniele Stefani coordina i Giovanissimi, gruppo che sarà formato da circa 20 ragazzini, la cui lista è in via di definizione e le cui attività saranno di avvicinamento alla pratica del ciclismo.

La società si segnala per le attività in sicurezza nell’apposita pista nella zona artigianale, in cui i gruppi stanno pedalando approfittando delle condizioni meteo favorevoli. Una preparazione che procede in parallelo alle attività di palestra. E sempre in tema di prevenzione, spicca l’impegno della società per specifici incontri rivolti a famiglie e ragazzi dove, con il supporto di filmati, viene illustrato come pedalare in tranquillità: dalla necessità dell’uso del casco al comportamento lungo la strada in presenza di ostacoli e buche, passando dal dibattuto utilizzo del cellulare.

"Il tema della sicurezza per noi è molto importante. Ad esempio siamo favorevoli alla chiusura del traffico dei percorsi di gara nell’ora che precede la partenza, per permettere un riscaldamento in sicurezza. Questo tipo di incontri, che lo scorso autunno abbiamo fatto al cinema, sono essenziali e coinvolgenti per suggerire buone condotte a chi va in bici già dalle prime esperienze", affermano i dirigenti. La società prevede di organizzare una giornata di gare giovanili a livello regionale, probabilmente a giugno. A Rubiera, per i ragazzi della Ciclistica 2000 Litokol, è già iniziata una nuova avventura a pedali.

