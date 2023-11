La città si bloccò per Futre: "L’apice del calcio granata"

Esattamente 30 anni fa la storia della Reggiana cambiò per sempre. Era infatti il 18 novembre del 1993 quando Jorge Paulo Futre fu presentato ufficialmente alla città con una conferenza stampa all’hotel Astoria. I tifosi paralizzarono il centro storico per accogliere quello che viene considerato come il più grande campione negli oltre 104 anni di vita del club.

"È stato oggettivamente il momento più alto nella storia calcistica della città – ricorda Franco Dal Cin, a quei tempi presidente e deus ex machina dell’operazione – era un acquisto incredibile e quasi ingiustificato per una realtà come la nostra. Era il regalo più bello che potessimo fare a tutta la comunità, un po’ come avevo fatto all’Udinese con Zico". In quel momento Futre era uno dei calciatori più forti del pianeta. Già vincitore della Coppa dei Campioni col Porto nel 1987, nello stesso anno si era piazzato secondo nella classifica del Pallone d’Oro dietro a Ruud Gullit ed era poi passato all’Atletico Madrid, prima di vestire anche le maglie di Benfica e Marsiglia. Ma al di là della proposta economica (si parla di 5 miliardi delle vecchie lire per il cartellino) come riuscì Dal Cin a convincere l’asso portoghese ad approdare in granata?

"Fa tutto parte dei rapporti umani che avevo anche a livello internazionale - spiega l’ex presidente della Reggiana - ero molto amico con Luciano D’Onofrio che a quei tempi era il procuratore di Futre ed erano molto legati. Lo convinse che Reggio potesse essere la piazza giusta per rilanciarsi ai massimi livelli, visto che comunque aveva solo 27 anni e tanta carriera davanti. Purtroppo sappiamo tutti come andò a finire…".

L’esordio il 21 novembre contro la Cremonese e un gol da campione che tutti, in città, possono raccontare come un sogno ad occhi aperti. È il minuto 61, Futre riceve palla da Morello sulla destra e si accentra entrando in area, con una finta da manuale si libera del difensore e con un sinistro rasoterra spiazza Turci sul primo palo. Il Mirabello esplode e i tifosi sono quasi increduli. Non sanno però che l’incubo è dietro l’angolo, perché all’83esimo Pedroni lo stende, lui cade male e il mondo cade a pezzi: ’lacerazione subtotale del tendine rotuleo del ginocchio destro’. Futre rientrerà in agosto e vestirà ancora il granata per 12 volte, siglando 4 gol, ma senza poter evitare la retrocessione.

"Purtroppo – conclude amaramente Dal Cin – quel sogno durò lo spazio di una partita e quello che mi fa ancora arrabbiare è che ci fu qualcuno che si azzardò a dire che lo comprammo rotto! Appena due giorni prima del suo arrivo giocò contro l’Italia con il suo Portogallo".

Nessuno saprà mai quello che poteva essere e che non è stato, ma una cosa è certa: se a distanza di 30 anni si celebra ancora il ‘Futre Day’, ne è comunque valsa la pena.

"Reggio Emilia sempre nel mio cuore…". La conferma del legame indissolubile arriva direttamente dal profilo social del campione portoghese.