La Conad cede al quinto set. In Friuli prova di carattere

PORDENONE

3

REGGIO EMILIA

2

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli n.e., Mariano 13, Sesto n.e., Sperotto 6, Catellani n.e., Maiocchi 3, Gasparini n.e., Bonola 7, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 9, Marks 28, Guerrini 0, Suraci 3. Coach: Fabio Fanuli, Tommaso Zagni.

TINET PRATA PORDENONE: Baldazzi 0, Katalan 10, Alberini 2, Pilot n.e., Lucconi 32, Scopelliti 3, De Angelis (L), Pegoraro 3, Bellanova 0, Terpin 12, Petras 16, Iannaccone n.e., Truocchio 0, Ferracin (L). Coach: Dante Boninfante, Samuele Papi.

NOTE: Reggio Emilia: ace 4, service error 22, ricezione 63%, attacco 51%, muri 6. Prata di Pordenone: ace 2, service error 26, ricezione 59%, attacco 54%, muri 9.

SET: 23-25(28′), 25-27(34′), 19-25(30’), 21-25(29’), 15-12(18‘).

Comincia la Regular Season 2324 con la Conad che scende sul taraflex della Tinet Prata di Pordenone.

Un match combattuto punto a punto e set a set, finito 3-2 per Prata di Pordenone che lascia quindi l’amaro in bocca ai reggiani che tornano a reggio con solo 1 punto in classifica.

Il primo set si combatte punto a punto; se nella prima parte del parziale Reggio si è espressa bene, i padroni di casa, forti del loro pubblico, sono rimasti alle calcagna; finché sul 23-22 non hanno realizzato per primi la possibilità di una palla set e se la sono portati a casa portandosi sull’1-0.

Nel secondo set Reggio si porta subito in vantaggio di qualche misura; prende poi il largo nel tentativo di concludere e ribaltare il risultato iniziale; ma sul 16-20 i giallorossi subiscono un calo di tensione e si lasciano riprendere dai pratensi. La ripresa non basta perché la determinazione giallorossa porta il set ai vantaggi ed il risultato sull’1-1.

Il terzo set vede Volley Tricolore partire piano, per poi accelerare sul 9-10, con uno sprint che le fa raggiungere la vittoria del set con ben sei punti di vantaggio. Quarto set doloroso per Reggio. Prata riesce a tarparle le ali mantenendosi in vantaggio per tutto il parziale. Allunga poi sul finale si aggiudica un punto in classifica.

L’ultimo set scorre sempre punto a punto, le formazioni si equivalgono nel tentativo di scavalcare ed allungare; sul finale di quinto set è la Tinet ad avere la meglio chiudendo il match 3-2. Il prossimo incontro si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 18 al PalaBigi di Reggio Emilia: a sfidare la Conad sarà la Yuasa Battery Grottazzolina.