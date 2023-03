La Conad ci crede, ma con Vibo sarà durissima

La capolista si frappone tra la Conad (23) e le sue speranze di salvezza.

Alle 18, al PalaBigi, arriva la Tonno Callipo Vibo Valentia (49), incontrastata leader del campionato di Serie A2 viste le 10 lunghezze di vantaggio sull’accoppiata Santa Croce-Castellana Grotte: dopo aver portato al tie-break quest’ultima, i padroni di casa puntano a strappare altri punti perché i giochi per mantenere il posto in categoria sono ancora tutti da fare.

La situazione. Sicuramente il calendario non è dalla parte di coach Fanuli che, dal momento del suo insediamento, ha affrontato la seconda della classe ed ora si trova ad ospitare la prima: a Castellana si è rivista una Conad battagliera, desiderosa di lottare su ogni pallone indipendentemente dal valore dell’avversario, con Diego Cantagalli e Mariano sugli scudi.

Certo, la situazione in classifica resta tutt’altro che rosea: per salvarsi direttamente serve mettere 3 lunghezze sul penultimo posto, con Lagonegro oggi a -1, ma allo stesso tempo bisogna evitare di subire lo stesso gap da parte dei lucani.

Quasi impossibile, almeno stando ai risultati attuali, salvarsi direttamente, visto il ritardo di 5 punti da Brescia e Grottazzolina.

Vibo. La capolista, che già in estate era stata insignita dei favori del pronostico, arriva in terra reggiana con numeri impressionanti: 7 vittorie nelle ultime 8 partite (l’unico kappao a Santa Croce contro l’ex tecnico reggiano Mastrangelo) e Coppa Italia in bacheca.

L’allenatore brasiliano Cezar Douglas schiera capitan Orduna in palleggio mentre in diagonale c’è l’opposto austriaco Buchegger; in banda ci sono Terpin e Fedrizzi, al centro Candellaro e l’ex di giornata Tondo (5 stagioni a Reggio dal 2011 al 2016), mentre il libero è Cavaccini. All’andata Vibo vinse con un netto 3-0.