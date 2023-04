La Conad è padrona del suo destino

di Damiano Reverberi

Fuori i penultimi. La Conad (29) si è guadagnata il diritto di essere padrona del proprio destino e, nell’ultima giornata della regular season di Serie A2, affronta alle 18 la trasferta sul campo di Cuneo (38).

Se i giallorossi riusciranno a mantenere almeno 3 delle 4 lunghezze di vantaggio su Lagonegro, penultima e impegnata a Prata di Pordenone, i lucani saranno retrocessi e non si disputeranno i playout; qualora invece il distacco tra il terzultimo posto attualmente detenuto dai reggiani e la posizione che segue dovesse essere inferiore ai 3 punti, allora si giocherà una serie playout al meglio delle 3 gare, con la meglio classificata che partirà da 1-0.

Il momento è sicuramente felice, viste le due vittorie consecutive con Ravenna e Santa Croce, utili a raddrizzare una situazione che pareva compromessa: bravo coach Fanuli a toccare le corde giuste, conscio che per alzare le braccia al cielo manca ancora l’ultimo miglio.

I precedenti. Pensando all’avversario di giornata, i ricordi sono decisamente dolci: Cuneo, infatti, fu teatro della finale della Coppa Italia vinta un anno fa proprio contro i padroni di casa che, successivamente, furono piegati da Reggio anche nella finale playoff.

Due settimane fa la squadra piemontese ha cambiato allenatore, con Ravelli che ha rilevato Giaccardi, ma l’obiettivo playoff ormai è svanito, visto che l’ottavo posto è a +4. In cabina di regia gioca Pedron, in diagonale con l’ex di turno Santangelo; al centro ci sono Sighinolfi e Codarin, mentre in banda vengono schierati solitamente Botto e Parodi, con Bisotto nelle vesti di libero.

Le voci. Lo schiacciatore reggiano Riccardo Mian parla del momento dei suoi: "Le ultime partite ci hanno dato fiducia nei nostri mezzi e l’atteggiamento è sicuramente cambiato. Viviamo la partita di Cuneo come una vera finale, perché in Piemonte si decide la nostra sorte, e ci presentiamo in campo pronti a farci valere". Gli fa eco il pari ruolo brasiliano Luiz Perotto: "La mia prima stagione in Italia è stata emozionante, con squadre di altissimo livello, ora manca solo concluderla nel migliore dei modi, evitando i playout. Come ci arriviamo? La Conad sta giocando decisamente meglio rispetto al recente passato, daremo tutto quello che abbiamo in corpo per tagliare il traguardo".

Dirigono l’incontro Santoro e Venturi, prevista la diretta su Volleyballworld.tv.