La Conad ospita l’ambiziosa Grottazzolina: "In campo agguerriti, dobbiamo rifarci"

Prima gara interna della stagione per la Conad (1), impegnata alle 18 al PalaBigi contro Grottazzolina (3). Dopo la sconfitta di Pordenone di sabato scorso, arrivata dopo 5 set di battaglia, i giallo-rossi proveranno a rifarsi al cospetto del pubblico amico, anche se non sarà facile battere una squadra solida come quella marchigiana, una che i pronostici danno tra le meglio attrezzate per l’alta classifica.

Le voci. "Abbiamo voglia di affrontare il primo impegno stagionale davanti al nostro pubblico. Sicuramente affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, hanno vinto con Cuneo all’esordio in un match davvero di alto livello, quindi dovremo essere bravi nel limitare i loro attaccanti più temibili" spiega l’esperto centrale Nicola Sesto, capitano della Conad. Non usa mezze misure il vice di coach Fabio Fanuli, Tommaso Zagni: "In campo vedremo una Conad agguerrita. Ci vogliamo rifare per la sconfitta dell’esordio, che ci è rimasta sul groppone, oltre a regalare una soddisfazione al nostro pubblico. Abbiamo visto una grande prova collettiva a Pordenone, questo è un aspetto che per noi deve essere fondamentale, dobbiamo ripeterci anche domani".

L’avversario. Nelle fila marchigiane, nel ruolo di centrale c’è l’ex Mattei, che nel 202021 si rilanciò proprio in maglia giallo-rossa chiudendo il campionato come il migliore nel proprio ruolo in categoria, prima di migrare verso Siena e Cisterna, dove con quest’ultima ha assaporato la Superlega. Il pericolo numero uno è invece il danese Nielsen, che lo scorso anno ha vinto il premio Kuznetsov dedicato al miglior marcatore del torneo di A2; in regia l’esperto Marchiani, classe 1989, mentre in banda ci sono il bulgaro Mitkov e Fedrizzi, quest’ultimo reduce dalla vittoria del campionato con Vibo Valentia.