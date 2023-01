La Conad prova a ritrovare il sorriso Ma a Grottazzolina non sarà una passeggiata

Trasferta marchigiana per una Conad bisognosa di punti. Dopo aver chiuso senza sorrisi le gare con Lagonegro e Prata di Pordenone, entrambe perse col punteggio di 3-1, i giallo-rossi viaggiano alla volta di Grottazzolina (Fermo) per il match delle 18 contro la neopromossa Videx Yuasa: i precedenti non sorridono affatto, visto che oltre alla sconfitta al tie-break dell’andata, dopo aver condotto 2-0, i giallo-rossi (nella foto Diego Cantagalli) hanno vinto solo uno degli altri 4 precedenti con i marchigiani, quello casalingo del 2016.

Detto che i playoff sono a 3 sole lunghezze, Sperotto e compagni devono anche guardarsi alle spalle: il terzultimo posto attuale, detenuto con 2 lunghezze di vantaggio sulla già citata Lagonegro, li costringerebbe, se confermato, alla disputa dei playout.

L’avversario – Reduce da un inizio di girone di ritorno con tre stop di fila, quelli rimediati con Castellana Grotte, Vibo Valentia e Santa Croce, i padroni di casa hanno bisogno di riscatto per migliorare il decimo posto attuale: in cabina di regia gioca il classe 1989 Marchiani, ex di giornata, visti i suoi trascorsi a Reggio proprio sotto la guida di Luca Cantagalli nel 201516; l’opposto è il danese Nielsen, mentre in banda coach Ortenzi schiera solitamente il cileno Bonacic e Vecchi. Al centro Cubito e Bartolucci, mentre il libero è Romiti. "Noi e Grottazzolina arriviamo da situazioni simili, visto che abbiamo alle spalle qualche sconfitta: loro, tuttavia, hanno già affrontato rivali importanti nel girone di ritorno. Mi aspetto come sempre una battaglia, per spuntarla servirà lucidità durante il match e focus sulle situazioni tattiche che abbiamo preparato" spiega Fabio Fanuli, vice allenatore della Conad.