La Conad stasera al Bigi. Siena dirà quanto vale

Quanto vale questa Conad? La risposta, seppur non definitiva visto che la stagione è solo agli albori, arriverà dopo il match infrasettimanale delle 18 contro l’Emma Villas Siena, retrocessa lo scorso anno dalla Superlega. Al PalaBigi, nella prima di due gare consecutive, i padroni di casa arrivano col morale alto dopo la vittoria conquistata a Castellana Grotte, mettendo in mostra un Marks inarrestabile in attacco (29 punti): ora, contro un avversario sicuramente di alto livello, servono conferme.

Le voci. "Siamo molto contenti di aver centrato i tre punti su un campo molto difficile – spiega il tecnico reggiano Fabio Fanuli, commentando il primo successo in A2, arrivato dopo gli stop al tiebreak con Pordenone e Grottazzolina – e, allo stesso tempo, vedo i frutti del lavoro che i ragazzi stanno svolgendo in settimana. Questo gruppo non si tira mai indietro ed è capace di stringere i denti quando necessario: questo risultato è la giusta ricompensa per loro e ci sarà sicuramente slancio per le prossime uscite, a partire da quella con Siena". Una menzione anche per coloro che stanno trovando meno spazio: "Gente come capitan Sesto, Catellani, Gasparini, Caciagli e Guerrini ci sta dando grande intensità in allenamento. Anche se la domenica si vedono meno, sono pedine preziose per noi".

L’avversario. Reduce dal 3-0 interno con Pineto, il team toscano schiera una diagonale interamente straniera, con il francese Nevot in cabina di regia ed il brasiliano Krauchuk nel ruolo di opposto; in banda il trevigiano Milan ed il pesarese Pierotti, arrivati rispettivamente dalla già citata Pineto e da Porto Viro, mentre al centro giocano Copelli e Trillini; il libero è Bonomi. In panchina siede Graziosi, tornato dopo 3 anni a Bergamo. Per ora il bilancio parla di due nette vittorie, con il colpo esterno all’esordio ad Ortona e la sopracitata vittoria dell’ultimo turno, e di una sconfitta al tie-break nel match casalingo con Pordenone, risultati che valgono il secondo posto a -1 dalla capolista Grottazzolina.