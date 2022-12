La Conad torna alla vittoria

CONAD REGGIO EMILIA

3

HRK MOTTA DI LIVENZA

1

VOLLEY TRICOLORE: Santambrogio 2, Mariano 8, Perotto 4, Cantagalli M. (L), Sperotto 2, Meschiari ne, Cantagalli D. 31, Mian 12, Elia ne, Torchia (L), Volpe 6, Bucciarelli, Cacialgi, Suraci ne. All. Cantagalli L.

HRK MOTTA DI LIVENZA: Trillini 9, Cavasin 20, Cunial ne, Pilotto 1, Bellanova ne, Acquarone , Secco Costa 1, Acuti 8, Kordas 20, Battista (L), Santi, Pol 6. All. Zanardo.

Note: parziali 25-22, 25-22, 27-29, 25-22. Ace 5-3, muri 6-12, service error 17-18, ricezione Conad 58%, Motta 57%, attacco Conad 44%, Motta 40%.

Il girone di ritorno della Conad comincia con una vittoria casalinga contro il fanalino Motta di Livenza, piegato dopo quattro set equilibrati con 31 punti di un ottimo Diego Cantagalli.

Un risultato utile, per i giallo-neri, per dimenticare la sconfitta pre-natalizia di Vibo Valentia e provare ad accorciare sulla zona playoff.

L’emergenza non si placa per i padroni di casa, che hanno in panchina solo per onor di firma Elia e Suraci.

Il sestetto base vede Sperotto in diagonale con il già citato Diego Cantagalli, Mariano e Mian giocano in banda, mentre al centro Volpe viene affiancato dal nuovo arrivato Caciagli.

L’inizio di gara si svolge tutto sui binari dell’equilibrio, con vantaggi minimi da una parte e dall’altra, con l’ace di Mian che vale il break sul 18-16; nel finale di set Diego Cantagalli si erge protagonista con l’attacco incrociato del 23-20 e con il mani-out del 24-22, prima di mettere a terra da posto due il 25-22 che manda le due squadre al cambio di campo.

Ancora battaglia nel secondo parziale, con l’equilibrio che si sblocca solo nel finale: Mariano, con un attacco in parallela, regala il +3 sul 23-20, poi è Santambrogio, subentrato al servizio a Caciagli, a chiudere i conti dai nove metri.

Nel terzo set Perotto rileva Mariano ma è ancora Mian, ex di turno a far male alla ricezione trevigiana al servizio.

Motta, stavolta, non molla la presa e Cavasin mette a terra il 19-20 che costringe la panchina reggiana al time out; si va ai vantaggi con Motta sempre avanti e chiusura sul 27-29 su errore di Diego Cantagalli.

Al cambio di campo gli ospiti partono nuovamente forte e restano avanti in avvio; a suonare la carica sono i servizi di Mian, che regalano l’allungo sull’11-9 ai reggiani.

Santambrogio rileva Sperotto in regia e il palleggiatore ispira il solito Mian per il 18-18, poi Diego Cantagalli mette a terra il 20-17 con un preciso pallonetto.

Cavasin firma l’ultimo sussulto di Motta sul 22-20, prima dell’errore al servizio che regala tre punti preziosi alla Conad sul 25-22.

Adesso un po’ di riposo e poi nel prossimo turno, domenica 8 gennaio, i giallorossi faranno visita alla Cave del Sole Lagonegro.

Damiano Reverberi