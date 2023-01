La Correggese a Lodi prova a curare il mal di trasferta

di Claudio Lavaggi

Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, con tre gare complicate per le squadre reggiane, tutte con fischio d’inizio alle 14,30.

La Bagnolese gioca in casa contro il blasonato Prato, mentre il Lentigione ospita il Crema alla Immergas Arena di Sorbolo Mezzani. Viaggia invece la Correggese, in casa del Fanfulla Lodi. Bagnolese. I reggiani di Gallicchio sono al penultimo posto con 16 punti, mentre il Prato è 11° a 24, anche se ha perso 6 punti a tavolino e dunque il suo valore tecnico è sicuramente più alto. I rossoblù hanno la difesa in ambasce, in particolare per l’assenza di Uni (squalificato) e Bertozzini (infortunato). Tra i toscani in gran spolvero il bomber Mobilio, con 10 reti.

Un paio di curiosità: il Prato, nei vari campionati professionistici, è stato guidato da grandi tecnici come Valcareggi, Bearzot, ma anche Marchioro e Cesare Vitale. Oggi il mister è Lucio Brando che a sua volta quando dirigeva il Mantova nella stagione 201920 fu esonerato da capolista, imbattuto da 21 partite. Lentigione. La squadra di Paolo Beretti è 16ª a 21 punti, il Crema è 10° a 27 ed è allenato da Stefano Bellinzaghi.

Reggiani vogliosi di cogliere i tre punti, con mister Beretti che chiede ai suoi "una partita di battaglia, cuore e determinazione". Il Lentigione non perde da cinque giornate, il Crema non è molto prolifico in trasferta, anche se in campo mette Giorgio Recino, capocannoniere del campionato con 14 gol. I rivieraschi puntano su Formato e Micheal.

Correggese. Il Fanfulla di Emiliano Bonazzoli fa meglio in trasferta che in casa, anche se complessivamente sta disputando un ottimo campionato che lo vede sesto ex aequo con 31 punti. Di contro la Correggese di Antonio Soda soffre il mal di trasferta, al punto di aver colto solo 4 punti su 19 in totale: e sul suo 17° posto pesano anche i 24 gol subiti lontano da casa in 10 gare, per questo dato la peggior squadra del girone. Contro la capolista Giana la squadra di Soda ha fatto molto bene a livello di prestazione, ora mancano i punti: ci proverà oggi, con maggior minutaggio per gli ultimi arrivati, Pozzebon e Diawara. Ancora fuori per squalifica Luis Carrasco.