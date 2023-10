La Correggese assedia il Rolo ma non passa

CORREGGESE

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi (35’ st Mastaj), Colombo, Gigli, Bertozzini, Galli, Staiti (27’ st Galletti), Leonardi, Simoncelli, Cappelluzzo (20’ st Luppi). A disp. Cavazza, Vittorini, Ughetti, Truzzi, Catellani, Candeloro. All. Soda. ROLO: Grigoli, Ranieri, Errichiello (27’ st Amura), Buffagni, Galli, Budriesi, Serroukh, Tamagnini, Fiocchi, Lari, Faraci (22’ st Fofana). A disp. Galeazzi, Annarumma, Amedei, Sacchetti, Coviello, Lugli, Lotti. All. Ferraboschi.

Arbitro: Roli di Modena.

Note: ammoniti Colombo, Leonardi, Staiti, Gigli (C) e Buffagni (R).

Finisce a reti bianche l’anticipo tutto reggiano di Eccellenza tra Correggese e Rolo.

Un pari che sta stretto soprattutto ai padroni di casa, viste le tante occasioni avute, mentre gli ospiti ci hanno provato maggiormente in contropiede, sfruttando qualche spazio lasciato dalla difesa bianco-rossa: la prima occasione è proprio degli uomini di Ferraboschi, con Ranieri che si presenta davanti a Cipriani, bravo a rimanere in piedi e ad opporsi al lob del numero 2 avversario; la Correggese replica con una rovesciata di Cappelluzzo salvata sulla linea da Buffagni, mentre lo stesso attaccante viene steso in area da Tamagnini nel finale di tempo, senza che l’arbitro ravvisi gli estremi per la massima punizione.

Nella ripresa è il solito Cappelluzzo, con una perfetta torsione di testa, a colpire la traversa, poi è Grigoli a dire di no con la punta delle dita al tentativo di Leonardi; i padroni di casa alzano i giri del motore con Staiti (palla alta di poco), mentre dall’altra parte è Amura che ci prova in mischia, vedendo la sua conclusione respinta.