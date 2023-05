La Correggese ci crede e conquista tre punti d’oro davanti a Tonali

SANT’ANGELO

1

CORREGGESE

2

SANT’ANGELO: Nucci, Arpini (1’ st Opat), Meloni, Cosentino, Bigolin, Bugno, Perego (1’ st Confalonieri), Gomez (1’ st Caporali), Zazzi (19’ st Silla), Gobbi, Spaviero (22’ st Ekuban). A disp. Ferrar, Sia, Berto, Pesenti. All. Gatti.

CORREGGESE: Bertozzi, Diaby (45’ st Bassoli M.), Davighi, Gigli, Cavallari, Pupeschi, Galli (29’st Bassoli S.), Manuzzi (39’ st Likaxhiu), Iaquinta (29’ st Giorcelli), Simoncelli, Carrasco (33’ st Carta). A disp. Tzafestas, Yanken, Pozzebon, Galletti. All. Soda.

Arbitro: Gervasi di Cosenza.

Reti: 24’ Carrasco (C); 31’ st Bassoli S. (C), 40’ st Ekuban (S).

Note: ammoniti Opat (S), Diaby, Davighi, Cavallari, Pupeschi, Galli e Bassoli S. (C).

La Correggese centra tre punti d’oro nella rincorsa diretta alla salvezza diretta. La vittoria di Sant’Angelo Lodigiano, sotto gli occhi del centrocampista del Milan Tonali presente in tribuna, permette ai bianco-rossi di agganciare a quota 45 i rivali di giornata, il Lentigione ed il Fanfulla, in una situazione che, a 90’ dal termine, è aperta ancora ad ogni scenario.

Dopo una conclusione di Iaquinta di poco alta, la squadra di Soda apre le marcature con una bella combinazione tra Simoncelli e Carrasco, che porta quest’ultimo a resistere ad un contatto prima di battere Nucci da sottomisura.

Nella ripresa Carrasco si veste da assist man per Simoncelli che, tuttavia, viene ipnotizzato da Nucci, ma l’estremo difensore lombardo non può nulla sull’azione avviata dallo stesso Simoncelli per Simone Bassoli che, con un perfetto inserimento, insacca in diagonale il gol del raddoppio.

Il Sant’Angelo prova a riaprire la contesa con un rigore concesso per fallo in mischia, ma Bertozzi respinge di piede la conclusione centrale di Gobbi; a 5’ dalla fine Ekuban accorcia le distanze su cross di Bugno, con la Correggese che poi trascorre nella propria area i minuti finali fino al liberatorio triplice fischio.

Il mister – "Una vittoria molto importante contro un avversario ben organizzato.

Abbiamo la possibilità di conquistare la salvezza diretta, anche se sappiamo bene che il match interno con la Pistoiese dell’ultima giornata sarà tutt’altro che facile.

Siamo tante squadre racchiuse in pochi punti e può ancora succedere di tutto" spiega un soddisfatto Antonio Soda a fine gara.