La Correggese ha donato l’incasso dell’ultima partita

In attesa di novità sul lato tecnico e di un eventuale ripescaggio in Serie D, la Correggese ha deciso di non stare "solo a guardare" questo momento così delicato per la nostra regione creatosi in seguito all’alluvione che ha colpito il territorio romagnolo. Così la società biancorossa ha ritenuto di dare un aiuto concreto alle tantissime famiglie da più di una settimana flagellate da piogge ed esondazioni, donando la propria parte dell’incasso dell’ultima partita casalinga disputata contro il Sant’Angelo a sostegno dell’Emilia Romagna. In occasione della partita, non trattandosi di una ordinaria sfida di campionato ma di playout, l’incasso totale a fine gara per regolamento è stato suddiviso in egual misura tra le due società, ma la Correggese ha scelto di donare la propria parte in favore degli aiuti per l’Emilia Romagna. Una situazione, quella che si sta vivendo nella nostra regione, che la società biancorossa ha sentito in maniera molto forte fin da subito, avendo avuto in rosa nell’ultima stagione anche diversi giocatori provenienti proprio dal territorio romagnolo, uno per tutti Daniele Simoncelli. Per la Correggese è stato questo un ulteriore motivo e un’ulteriore spinta per offrire un contributo concreto, nel cercare di riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.