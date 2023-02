RAVENNA

0

CORREGGESE

0

RAVENNA (5-3-2): Venturini; Grazioli, Tafa, Milani, Luciani (24’ st Spezzano), D’Orsi; Ndreca (34’ st Calandrini), Capece, Lisi (16’ st Lussignoli); Tabanelli (14’ st Melandri), Guidone. A disp.: Billi, Fontanelli, Ravaglia, Faccani, Vinci. All. Gadda.

CORREGGESE (5-3-2): Bertozzi; M. Bassoli, Pupeschi, Gigli, Cavallari, S. Bassoli; Galli (34’ st Carta), Manuzzi, Simoncelli (16’ st Galletti); Yanken (27’ st Pozzebon), Rizzi (34’ st Iaquinta). A disp.: Tzafestas, Davighi, Diaby, Likaxhiu, Carrasco. All. Soda.

Arbitro: Schmid di Rovereto (Gibin e Liotta).

Note Spettatori paganti 360, abbonati 736, incasso 3.784 €. Ammoniti: Galli, Tafa. Calci d’angolo 1-2. Rec. 0’ e 5’.

È una Correggese pratica, arcigna e concreta quella che ha imposto lo 0-0 al Ravenna. Per la squadra di mister Soda (ex al pari di Gigli e Carrasco) 6° risultato utile. Ma per le vittorie di Lentigione, Crema e S.Angelo, la zona salvezza è ora a -2.

Il match, tutt’altro che prodigo di emozioni, è rimasto bloccato a centrocampo. Gli ospiti non hanno concesso nemmeno un tiro in porta ai ravennati, che pure erano in fiducia, reduci da due vittorie contro il Crema e, soprattutto, contro la capolista Giana, in trasferta.

Il Ravenna comincia a testa bassa, controllando la gara. La Correggese si concentra sul gioco di rimessa, trovando un paio di sbocchi offensivi degni di nota. Al 5’ il destro di Rizzi è troppo telefonato e facile preda di Venturini. All’11’ il colpo di testa di capitan Simoncelli da posizione favorevole impegna Venturini con una ‘presa’ a terra.

Il match stenta a decollare. I ritmi sono sufficientemente alti, ma le difese, schierate a 5, annullano le iniziative offensive. Sul finire della prima frazione di gioco, al 44’, l’unico sussulto per i padroni di casa. Su cross da sinistra di D’Orsi, Bertozzi non trattiene, Grazioli tenta il controllo in acrobazia, ma lo stesso Bertozzi riesce a neutralizzare il pericolo.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. Il Ravenna cerca il risultato, anche se mancano le praterie per affondare i colpi. La Correggese punta al pareggio, senza disdegnare qualche sortita offensiva. Il match resta in bilico e i due allenatori provano a cambiare qualcosa in attacco. Entrano Melandri e Pozzebon. Gli ospiti approfittano di un momento di appannamento dei romagnoli e provano a spingere sul gas. Al 36’ il destro di Simone Bassoli, chiama Venturini all’intervento. Ma poi cala il sipario.

Roberto Romin