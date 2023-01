La Correggese ricomincia dalla capolista

di Claudio Lavaggi

Dopo un paio di settimane di sosta natalizia, il calcio di Serie D riprende con le tre reggiane alla caccia della salvezza.

Si gioca oggi alle 14,30, con la sola esclusione di Crema-Fanfulla, in programma domani.

Correggese. Affronta la capolista Giana Erminio di Gorgonzola ed è ovviamente la gara clou, visto che i lombardi con i loro 44 punti ne hanno ben 11 di vantaggio sulla coppia Forlì-Pistoiese. E’ squadra che proviene dalla Serie C e non ha mai fatto mistero di voler tornare tra i pro.

Una curiosità, il nome Erminio Giana fu dato in onore di un militare della prima guerra mondiale e tra i professionisti è stata l’unica squadra a portare nel nome le generalità di una persona. L’allenatore è Andrea Chiappella, il bomber è Fall che con 10 reti è il secondo cannoniere del torneo. La Correggesse (17ª con 19 punti) ha cambiato diverse pedine nel mercato invernale e proprio ieri sono arrivati due classe 2004 dalle giovanili dell’Imolese: si tratta di due spagnoli di Barcellona, il centrocampista Nicolas Falbo e il difensore Mamadou Diaby Diawara. Alla Reggiana è tornato invece dal prestito Alex Bradarskiy.

Assente lo squalificato Carrasco, arbitra Guido Verrocchi di Sulmona.

Lentigione. E’ la miglior piazzata delle reggiane, 15ª con 20 punti, e gioca a Scandicci (18° a 16) in quello che oggi è uno scontro diretto.

Lo Scandicci di mister Taccola si è rinforzato, anche se oggi lamenta le assenze degli squalificati Frascadore e Bartolozzi.

Al Lentigione manca invece lo squalificato Massimiliano Rossi. Lo Scandicci è in crescendo e in casa fa sempre bene, mentre il Lentigione in trasferta ha spesso trovato difficoltà.

Arbitra Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Bagnolese. E’ 18ª con 16 punti, alla pari dello Scandicci e la gara di oggi può essere un crocevia. Il Sant’Angelo, infatti, è 15° con 20 punti, ma a ben vedere la differenza tra le due squadre l’ha fatta quasi solo la partita d’andata, quando i lombardi vinsero 3 a 0 a Bagnolo.

Il Sant’Angelo è allenato da Roberto Gatti (esperienze da giocatore e da allenatore in Svizzera) ed è privo proprio del suo bomber, Francesco Gobbi, squalificato per un turno. Ma la Bagnolese non sta certamente bene a livello difensivo: la sosta ha di fatto peggiorato le cose e dunque saranno fuori Bertozzini, Bonacini e Romanciuc.

Arbitra Gaetano Bonasera di Enna.