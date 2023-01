La Correggese rinforza l’attacco con l’ex Juve Nicolò Pozzebon

Un volto nuovo in casa Correggese alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Antonio Soda alla squadra per Capodanno. E’ arrivato l’attaccante classe 1997 Nicolò Pozzebon, che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Campodarsego.

Pozzebon è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e con i bianconeri è arrivato in finale nel campionato Primavera nella stagione 201516, perdendo lo scudetto ai rigori contro la Roma e da lì tre stagioni in Serie C con Piacenza, Mestre e Juventus Under 23. Negli ultimi quattro campionati ha sempre militato in Serie D con Arzachena, Forlì, Chioggia e, appunto, Campodarsego.