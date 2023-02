La Correggese sbanca Scandicci: il nuovo arrivato Pozzebon regala tre punti d’oro

SCANDICCI

0

CORREGGESE

1

SCANDICCI: Dainelli, Cecconi, Paparusso (16’ pt Frascadore, 28’ st Gozzerini)), Tacconi (41’ st Sinisgallo), Ficini, Santeramo, Discepolo, Bartolozzi (38’ st Gianassi), Brega, Vitali, Saccardi. A disp. Timperanza, Edu, Francalanci, Alfani, Grillo. All. Taccola.

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M. (46’st Diaby), Mhadhbi, Gigli, Davighi, Pupeschi, Galli, Manuzzi, Rizzi (36’st Yanken), Simoncelli, Carrasco (13’st Pozzebon). A disp. Tzafestas, Giorcelli, Carta, Likaxhiu, Iaquinta, Bassoli S. All. Soda.

Arbitro: Maione di Ercolano.

Rete: 22’ st Pozzebon.

Note: ammoniti Ficini, Taccogni, Santeramo, Discepolo, Galli e Rizzi.

Seconda vittoria consecutiva per la Correggese, che sbanca Scandicci grazie ad una rete a metà ripresa del neo entrato Pozzebon e accorcia il divario con le formazioni che la precedono in classifica, conquistando tre punti d’oro in chiave salvezza.

Sono gli ospiti a fare la gara e a sfiorare il vantaggio già nel primo tempo, ma senza fortuna: dapprima Carrasco temporeggia troppo prima di calciare a rete, venendo fermato dalla difesa toscana, poi è Rizzi a provare il tiro verso la porta di Dainelli, che tuttavia vigila attento.

Al 67’ il gol partita: Manuzzi innesca capitan Simoncelli sulla sinistra, la sfera da quest’ultimo arriva a Pozzebon che da pochi passi firma il primo gol in bianco-rosso.

Lo Scandicci prova a reagire mettendo in area diversi palloni velenosi, su cui Bertozzi vigila attento, mentre nel finale Manuzzi sfiora il raddoppio con una conclusione a fil di palo.

"Si tratta di una vittoria molto importante per noi – spiega mister Antonio Soda in sala stampa – che abbiamo cercato per tutta la partita e anche meritato, concedendo pochissimo ai nostri avversari e rendendoci pericolosi in diverse occasioni". La Correggese non è riuscita a sbloccare subito la gara: "Dovevamo fare gol prima per le occasioni che abbiamo avuto perché siamo arrivati in più di un’occasione in area di rigore. Dobbiamo essere più cattivi in quei frangenti per non tenere le partite in bilico fino alla fine e anche dopo il gol di Pozzebon dovevamo sfruttare meglio alcune ripartenze". Ora spazio al derby infrasettimanale col Lentigione: "E’ un’altra sfida molto importante per la classifica la squadra sta lavorando molto bene e non ci dobbiamo fermare".