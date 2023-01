La Correggese segna i gol Il Corticella colpisce i pali

CORREGGESE

2

CORTICELLA

0

CORREGGESE (3-4-1-2): Bertozzi; Pupeschi, Gigli, Cavallari; M. Bassoli, Galli (69’ Iaquinta), Manuzzi, S. Bassoli (82’ Mhadhbi); Galletti (90’ Giorcelli); Rizzi (69’ Carta), Carrasco (82’ Likaxhiu). A disp. Tzafestas, Diawara, Montecchi, Pozzebon. All. Soda.

CORTICELLA (4-3-2-1): Bruzzi; Mambelli (28’ Tcheuna), Cudini, Chmangui, Ercolani; Menarini, Marchetti (74’ Sadek), Farinelli (60’ Biondelli); Oubakent, Campagna (46’ Amayah); Leonardi. A disp. Cinelli, Bonetti, Ferraresi, Casazza, Trombetta. All. Ciaccia (per squalifica Miramari).

Arbitro: Cosseddu di Nuoro (Bianchi e Scionti).

Reti: p.t. 19’ Cavallari, 30’ Galletti.

Note: spettatori 300 circa. Espulso dalla panchina al 30’ s.t. Campagna; ammoniti Bertozzi, M. Bassoli, Carrasco, Cudini, Ercolani. Angoli 3 a 5, recupero 3’+6’.

di Claudio Lavaggi

E’ stato un bel turno, [per tutte e tre le squadre reggiane, l’anticipo della terza giornata della Serie D. E la Correggese ci ha messo del suo, battendo il Corticella per 2 a 0 interrompendo così la striscia negativa di tre gare consecutive senza punti.

La Correggese ha avuto un ottimo approccio alla gara, ha segnato due gol nel primo tempo, forse anche un terzo regolare ma annullato, creando altre occasioni importanti, contro un Corticella a volte incapace di passare la metà campo.

Una volta sul 2 a 0, però, i biancorossi di Soda si sono fermati ed hanno lasciato agli avversari l’intera ripresa, ma con una sostanziale differenza. La squadra di casa le due palle gol più limpide le ha spedite in fondo al sacco, il Corticella… le ha stampate sui legni della porta biancorossa.

Al 7’ l’arbitro Cosseddu annulla per fuori gioco un gol di Rizzi che lascia moltissimi dubbi. Al 14’ Cavallari fa le prove, ma il colpo di testa è fuori; al 19’, però, Manuzzi batte una punizione un po’ larga, Cavallari la recupera e da 25 metri trafigge Bruzzi con un preciso rasoterra a giro molto angolato.

Al 30’ il raddoppio: Galli anticipa tutti conquistando il pallone all’altezza della metà campo e serve di prima intenzione Galletti che controlla di petto e supera Bruzzi, fuori dai pali, con un pallonetto all’incrocio.

Davvero un gol molto spettacolare, tra l’altro il primo di Galletti in Serie D e il primo con la maglia della Correggese.

Tutta diversa la ripresa. Al 19’ Amayah imbocca Oubakent il cui forte diagonale colpisce il palo pieno: il pallone rimbalza fuori portata da tutti e l’azione si spegne.

Al 33’ il Corticella protesta (non platealmente) per un possibile gol di Amayah: la palla colpisce la traversa, rimbalza nei pressi della linea di porta, ma per l’arbitro non entra.

Poi al 43’ ancora un’occasione per Oubakent che spreca da ottima posizione. Una curiosità sulla gestione dei palloni, amministrati dalla panchina del Corticella, dopo che mister Soda si era lamentato… di dover fare anche il raccattapalle.

E proprio Soda inizia scherzando: "Premesso che il primo gol è mio… perché lo abbiamo provato tanto in allenamento – spiega sorridendo - sono contentissimo per i tre punti e per il fatto di non aver subito gol.

Abbiamo aggredito il Corticella, una squadra che ha colto tanti punti in trasferta contro avversarie blasonate.

Poi in effetti abbiamo avuto problemi a tenere alto il pallone, rischiando qualcosa nella ripresa".