La Correggese si mangia le mani: a Salsomaggiore sprecata una grande occasione

SALSOMAGGIORE

1

CORREGGESE

1

SALSOMAGGIORE: Frattini, Dattaro, Ziliotti (16’ st Berti), Bran (42’ st Fanzaghi), Morigoni, Orlandi, Kamisi (3’ st Brasacchio), Pedretti, Hubachi, Bernasconi, Papi (34’ st Turrà). A disp. Mora, De Nigris, Catelli, Selloum, Salsa. All. Bonini.

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M. (30’ st Diaby), Davighi, Gigli, Galli, Pupeschi, Carrasco (37’ st Cavallari), Carta (11’ st Likaxhiu), Rizzi, Manuzzi (42’ st Pozzebon), Yanken (11’ st Iaquinta). A disp. Tzafestas, Bassoli S., Galletti, Guglielmetti. All. Caramelli (Soda squalificato).

Arbitro: Panici di Aprilia.

Reti: 12’ st Iaquinta (C), 40’ st Brasacchio (S).

Note: ammoniti Ziliotti e Pozzebon.

La Correggese si mangia le mani per l’occasione sprecata. Avanti fino all’85’ sul campo del già retrocesso Salsomaggiore e temporaneamente fuori dalla zona playout, la squadra di Soda si fa riprendere sull’1-1 e rimane quartultima in classifica a -2 dalla salvezza diretta.

La cronaca – Il primo pericolo è di marca parmense, con una conclusione deviata di Ziliotti che termina di poco sopra la traversa; la risposta è al 24’ di Rizzi, che prova un diagonale al volo ad incrociare ma la sfera termina a lato. A 10’ dal riposo Bran, dai 20 metri, fa la barba al palo, analoga sorte per la conclusione sottomisura di Orlandi qualche istante più tardi; la Correggese replica al 42’ con un violento destro di Yanken da centro area, la mira è però imprecisa.

Gli ospiti passano al 57’ con Iaquinta, appena entrato, che al primo pallone giocabile si gira e fulmina Frattini. Rizzi, al 77’, avrebbe l’occasione per il bis senza tuttavia inquadrare il bersaglio e a 5’ dalla fine arriva la beffa: il 2005 Brasacchio riceve da Berti e calcia a rete, Bertozzi viene messo fuori causa da una deviazione e la sfera termina in fondo al sacco.

Il mister – "C’è tanto rammarico per una partita che era vinta e che ci è sfuggita per un tiro dalla distanza che, complice una deviazione di un nostro giocatore, ha ingannato Bertozzi. Ci ritroviamo a tornare a casa con un solo punto, invece di tre, come già capitato diverse volte: non abbiamo chiuso la partita e alla fine l’abbiano pagata. Purtroppo questo è un nostro limite" spiega un amareggiato mister Soda a fine gara.