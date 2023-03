La Correggese spreca troppo: pareggio inutile

CORREGGESE

1

MEZZOLARA

1

CORREGGESE (3-4-1-2): Bertozzi; Pupeschi, Gigli, Davighi; M. Bassoli (42’ st Diaby), Galli (26’ st Galletti), Manuzzi, Carrasco; Simoncelli (40’ st Pozzebon); Rizzi, Iaquinta (34’ st Yanken). A disp. Tzafestas, Cavallari, Carta, Likaxhiu, S. Bassoli. All. Soda.

MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli; Fiore, Dall’Osso, Cavina, Garavini; Jassey (27’ st Lombardi), Roselli (15’ st Bovo), Landi, Dal Monte (27’ st Giannini); D’Este (15’ st Fiorentini), Bocchialini. A disp. Wange, Mari, Montesi, Ndiaye, Panzacchi. All. Nesi.

Arbitro: Vicari di Lovere (Conforti e Carraretto).

Reti: pt 1’ D’Este, 35’ Carrasco.

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti M. Bassoli, Pupeschi, Galletti, l’allenatore della Correggese Sodi, Roselli e D’Este (dalla panchina). Angoli 5 a 5, recupero 0’+6’.

di Claudio Lavaggi

Un punto per uno… forse non serve a nessuno, anche se il Mezzolara, considerando che nessuna delle pericolanti ha vinto, continua a mantenere il suo distacco e ad oggi sarebbe salvo. Non così la Correggese che invece sarebbe costretta a giocarsi il play-out in casa del Sant’Angelo.

Domenica prossima non si gioca per la disputa del torneo di Viareggio, dal 2 aprile, rush finale con le ultime sei partite.

Nel confronto giocato al Borelli finito 1 a 1 non c’è tempo nemmeno per capire gli schieramenti che il Mezzolara è in vantaggio: il fischio d’inizio è per la Correggese che perde palla, azione sulla destra dei bolognesi con sfera al limite dell’area per D’Este che fa partire una rasoiata che s’insacca rasoterra a fil di palo. Il cronometro segna 37 secondi dal via.

Al 18’ è ancora D’Este a sfiorare il primo palo di Bertozzi dalla sinistra, poi inizia lo show dei locali che creano quattro clamorose palle-gol di fila.

Al 25’ con Rizzi che dal dischetto spara alle stelle l’assist di Simoncelli, al 28’ con Carrasco che sulla sinistra non impatta bene il pallone, al 31’ con tiro di Galli respinto da Malagoli a mani aperte e al 33’ quando sul tiro di Carrasco, Dall’Osso respinge sulla linea di porta, con proteste locali per un presunto fallo di mani.

Al quinto tentativo, e siamo al 35’, dopo un angolo dalla sinistra, palla a Carrasco entro l’area, gran botta e pareggio più che meritato.

Al 6’ della ripresa Mattia Bassoli appoggia al portiere ospite Malagoli invece che tirare, dopo di che si rivede il Mezzolara. Al 9’ mette alto di testa D’Este, al 24’ Bertozzi devia in angolo un tiro di Garavini.

Al 43’ Rizzi serve il subentrato Yanken che spara una bordata dal limite che incoccia in pieno la traversa. E ancora al 46’ Pozzebon cincischia in area, prima di una possibile beffa, con Bertozzi che interviene prontamente su Giannini nel penultimo dei minuti di recupero.

La Correggese ha lottato, come peraltro il Mezzolara e a fine gare diversi giocatori per parte sono rimasti stesi sul campo per recuperare la grande fatica. Ma nel calcio bisogna segnare e i ragazzi di Soda hanno sbagliato troppo. E il tempo per risalire i gradini della classifica è sempre meno...