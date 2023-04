La Correggese trema ma poi finisce in gloria

CORREGGESE

2

UNITED RICCIONE

1

CORREGGESE: Bertozzi; Pupeschi, Gigli, Davighi; Bassoli M., Galli, Carta (33’ st Rizzi), Manuzzi, Carrasco (1’ st Cavallari); Iaquinta (25’ st Yanken), Simoncelli (45’ st Likaxhiu). A disp. Tzafestas, Diaby, S. Bassoli, Galletti, Pozzebon. All. Soda.

UNITED RICCIONE: Pezzolato; Contessa (33’ st Gambino), Scrosta, Colacicchi, Lordkipanidze; Bellini, Benedetti, Abonckelet (10’ st Mokulu); Grancara (32’ st Lo Duca), D’Antoni (20’ st Ferrara), De Silvestro (10’ st Vassallo). A disp. De Fazio, Artur, Colombo, Biguzzi. All. Gori.

Arbitro: Lascaro di Matera.

Reti: 2’ D’Antoni (U), 37’ Carrasco (C), 45’ rig. Manuzzi (C).

Note: espulsi i mister Soda (C) e Gori (U) al 46’ st per proteste. Ammonito Lordkipanidze.

Seconda vittoria consecutiva per la Correggese, che supera in rimonta il Riccione e si porta a due sole lunghezze dalla salvezza diretta.

Al Borelli, dopo lo 0-1 subito a freddo, i bianco-rossi ribaltano l’inerzia del match con un uno-due improvviso siglato Carrasco-Manuzzi a fine primo tempo, dando continuità al blitz di domenica col Forlì.

La cronaca. La gara inizia con mezz’ora di ritardo, visto che avversari e terna arbitrale rimangono bloccati in autostrada dal traffico, ed i padroni di casa vanno immediatamente sotto nel punteggio: sono passati appena due minuti dal fischio d’inizio quando D’Antoni riceve sul lato corto dell’area di rigore e, senza pensare, manda la sfera là dove Bertozzi non può arrivare.

La squadra di Soda, ferita, ci mette almeno metà della prima frazione ad entrare in partita ma, quando trova le giuste contromisure agli attaccanti, fa male: al 37’ Iaquinta ispira Carrasco che anticipa il diretto avversario e fulmina Pezzolato per l’1-1; poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio, visto che Lordkipanidze stende in area Simoncelli e l’arbitro decreta la massima punizione. Dal dischetto si presenta Manuzzi che non trema, portando avanti i suoi.

Nella ripresa sono i già citati Iaquinta e Simoncelli a mettere i brividi ai romagnoli, poi è Yanken, in contropiede, a farsi fermare dall’uscita disperata di Pezzolato. Nel recupero, dove vengono espulsi entrambi i tecnici per un parapiglia finale originato da una rimessa non restituita alla Correggese, ancora Yanken protagonista, ma la sua conclusione dopo un’azione in velocità termina di poco a lato. Dopo la sosta per la Pasqua ci sarà la trasferta a Salsomaggiore, contro i già retrocessi padroni di casa.

Mister Soda. "La squadra ha fatto una buona partita trovando una vittoria importante dopo quella conquistata a Forlì – ha commentato il tecnico Antonio Soda – volevamo dare continuità ai nostri risultati perché mancano sempre meno gare alla fine del campionato e le vittorie diventano fondamentali. Ora però non dobbiamo adagiarci su questi sei punti – ha proseguito l’allenatore – perché anche in questa partita dovevamo essere più incisivi. Abbiamo avuto due occasioni clamorose per chiudere l’incontro e non le abbiamo sfruttate, tenendo la partita in bilico fino al triplice fischio e questa cosa altre volte ci era costata molto cara".