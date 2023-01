"La delusione di un anno fa vi porterà in B"

di Giuseppe Marotta LambertoZauli, ha visto che la Reggiana è lanciata in vetta? "La seguo sempre, ho giocato a Bologna con Roberto Goretti e sta facendo un grande lavoro. Mi fa piacere perché sono un tifoso del calcio e le grandi piazze meritano di essere ad alti livelli". Sente ancora Goretti? "Certo, siamo ottimi amici, c’è sempre stata stima. Sta facendo un grande percorso, è un ragazzo con personalità e idee. Spero per lui che sia un’annata felice". Inseguono Entella e Cesena. Chi vincerà il campionato secondo lei? "Sono tutte squadre forti. Ho visto spesso il Cesena perché è vicino casa, abito a Fano. La Reggiana, però, ha una cosa in più: la dote che si porta dietro dell’anno scorso". Quando 86 punti non bastarono. "Una grande delusione, ma ricordo che a Palermo mi successe una cosa simile. Sfiorammo la A nel 2003, poi la promozione arrivò l’anno dopo. Diamo valore ai percorsi: ti danno esperienza, ti fortificano". Ha giocato anche con Aimo Diana. "Nel 2005-06 alla Sampdoria. Poi ci siamo affrontati quando allenavo la Juve under 23 e lui guidava il Renate. C’è stima reciproca, lui fa giocare le squadre con qualità". Quale caratteristica di preciso le piace del Diana allenatore? "Gioca...