La Dosso ci prova ancora A Rovereto per il record

di Claudio Lavaggi

La Dosso ci riprova e, senza rischiare di… gufare, questa sembrerebbe davvero la volta buona per stabilire il nuovo record italiano sui 100 metri piani e quindi diventare la donna italiana più veloce di sempre. Anche perché probabilmente sarà la sua ultima gara della stagione. Zaynab, infatti, stasera corre i 100 metri del 59° Palio Città della Quercia di Rovereto ed ha avversarie fortissime e al suo livello. Ci fosse una bava di vento a favore (due metri al secondo possono togliere addirittura 110 al risultato finale) il record di Levorato-Dosso di 11.14 tremerà di sicuro. La Dosso, tra l’altro, è reduce dal Meeting dei Castelli di Bellinzona dove ha sì corso la finale B, ma col tempo di 11.15 e dunque un solo centesimo in più del record italiano, ha fatto meglio anche di altre cinque avversarie che invece hanno corso la finale A. Così la classifica finale della gara svizzera vede la Dosso al quarto posto, dietro la giamaicana Elaine Thompson-Herah in 10.92, la britannica Imani Lansiquot in 10.99, e la gambiana Gina Bass in 11.12, ma davanti alla neozelandese Zoe Hobbs in 11.20 e alla giamaicana Shashalee Forbes anche lei in 11.20, queste nella finale delle migliori. Stasera è gara complicata, ma la forma della rubierese è ottima. Inoltre ci sono anche fattori emozionali. Molte delle sue avversarie hanno gareggiato ai mondiali ed hanno pure vinto medaglie in staffetta, facendo delle gare di Budapest l’obiettivo primario di tutta la stagione. La Dosso, invece, causa due infortuni consecutivi a primavera, ha gareggiato molto poco, solo sette volte in gare individuali, di cui tre negli ultimi 15 giorni. Le motivazioni sono dalla sua, perché si sta migliorando gara dopo gara e perché sente di poter detenere da sola il primato italiano. Stasera corre una gara di ottimo livello internazionale, con Natasha Morrison (Jam), personale di 10.98, Twanisha Terry (Usa) 10.99, Briana Williams (Jam) 11.01, Gina Bass (Gam) 11.05, Jonielle Smith (Jam) 11.13, Veronica Pereira (Singapore) 11.20 e Viktoria Forster (Slovacchia) 11.26. In più Zaynab conosce pista e ambiente, anche per averci corso un paio di volte con sesto posto nella passata edizione. Il meeting di Rovereto, il più antico d’Italia e tra i più antichi del mondo, sarà in diretta tv su Raisport dalle 20, con la gara della Dosso alle 20,55.