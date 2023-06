La favola di Foschi e del Lecco dei miracoli è realtà Il tecnico di Cavriago ha conquistato la Serie B

La favola di Luciano Foschi, che compirà 56 anni tra pochi giorni, e del Lecco dei miracoli è diventata realtà. Ieri pomeriggio l’allenatore che vive a Cavriago e che guidò anche la Reggiana nella stagione 200506 ha guidato la squadra lombarda ad una storica promozione in Serie B che a Lecco mancava da 50 anni, con la netta vittoria per 3-1, in rimonta, sul Foggia già sconfitto per 2-1 all’andata. Foschi era stato chiamato a Lecco quando la squadra era a metà classifica e da lì la cavalcata è stata irresistibile e straordinaria.