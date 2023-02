La felicità e la grinta di Burjanadze "Resto e lotto: darò tutto me stesso"

di Francesco Pioppi

"Sono davvero felice di restare fino alla fine della stagione in questo club. Ora abbiamo un unico obiettivo comune: fare in modo che la Pallacanestro Reggiana possa restare in Serie A anche nella prossima stagione. Lavorerò, lavoreremo duro per raggiungere questo traguardo in questi mesi. Di fronte a noi ci attende un rush finale davvero tosto perché tutti i match che ci attendono hanno un’importanza capitale.

Sono felice di poter far parte di questa squadra e di dare tutto me stesso per aiutarla a raggiungere la salvezza".

Beka Burjanadze (nella foto a fianco) non si tira mai indietro e continuerà a lottare fino alla fine della stagione con la canotta della Unahotels sulle spalle. Raggiunto telefonicamente mentre è in ritiro con la nazionale georgiana, l’ala-pivot ha manifestato tutta la sua determinazione e la sua gioia per la (ri)conferma con i colori biancorossi.

La Pallacanestro Reggiana si era infatti tenuta un’opzione di uscita dal contratto che è scaduta un paio di giorni fa, ma che fortunatamente non è stata esercitata. Ora gli stranieri nel roster sono diventati sette (Senglin, Anim, Olisevicius, Reuvers, Hopkins, Lee e appunto Burjanadze) e uno di loro - a seconda anche delle esigenze e dello stato di forma dell’avversario - dovrà stare fuori, ma con questa mossa il club ha dato anche un segnale molto importante: d’ora in poi giocherà chi avrà più furore agonistico e non necessariamente chi ha più talento o più ‘pedigree’. Pur non essendo un fenomeno, ‘Beka’ ha infatti dimostrato di poter dare un contributo tangibile a rimbalzo e nel piazzare i blocchi e nelle partite giuste anche in attacco, dove il suo tiro - pur non essendo stilisticamente perfetto - non è sempre battezzabile.

Anche per quel che riguarda il coinvolgimento emotivo e la sinergia con il pubblico Burjanadze non è secondo a nessuno: tutti dettagli non trascurabili quando si ha una squadra che spesso si è dimostrata fragile psicologicamente.

Oltre a lui, alla ripresa del campionato rivedremo anche Michele Vitali che ha già iniziato a correre dopo il piccolo intervento al cuore e sta scalpitando: ‘Non vedo l’ora di tornare in campo’ ha scritto ieri sui social sotto a un video che lo riprendeva mentre faceva qualche allungo a bordo campo, al PalaBigi. Restiamo convinti che esista una squadra con Vitali e una, sensibilmente più debole, senza la guardia-ala bolognese. La speranza è che in queste undici ‘finali’ che rimangono ci faccia vedere davvero tutto il suo talento. In quel caso saremmo probabilmente già a metà dell’opera.