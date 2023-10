La FeralpiSalò cambia allenatore

Sarà un martedì di lavoro per i giocatori della Reggiana che già ieri si sono ritrovati al centro sportivo di via Agosti per una seduta defaticante agli ordini del professor Alberto Bartali. Il percorso di avvicinamento alla sfida di sabato ore 14 contro la Feralpisalò - che ha esonerato Vecchi e ingaggiato Zaffaroni - continuerà con l’allenamento di questa mattina. Non mancano le buone notizie per mister Alessandro Nesta che per il prossimo scontro diretto ritroverà sia Alessandro Bianco che Elvis Kabashi, fermati per un turno dal giudice sportivo nella gara contro il Venezia dopo aver ricevuto la quinta ammonizione nella precedente gara con il Bari. Per sabato lo staff spera poi di poter recuperare anche Stefano Pettinari, rimasto ai box contro i lagunari per un sovraccarico al soleo della gamba sinistra. L’attaccante romano potrebbe riprendere gradualmente ad allenarsi e strappare almeno la convocazione, allungando così le rotazioni del trainer granata.