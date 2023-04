La Fermana va a caccia dei playoff ma sarà senza Scorza e Gkertsos

Salva, ma non sazia. La Fermana che giovedì sera arriverà al ‘Città del Tricolore’ ha già centrato il mantenimento della categoria e con 43 punti può vantare anche ambizioni in chiave playoff. La distanza dal decimo posto, occupato dal Rimini, è infatti di appena 2 punti. Va però sottolineato che in occasione della trasferta al ‘Giglio’ gli mancheranno due pedine molto importanti come il terzino destro Andreas Gkertsos (1 gol e 2 assist) e il centrocampista centrale Christian Scorza (2 reti e 3 assist) entrambi squalificati un turno dal giudice sportivo. Nel frattempo, continuano le prevendite proprio per la partita con la Fermana di giovedì sera (fischio d’inizio alle 20,30, diretta su Eleven Sports e Dazn), i biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket e in tutti i punti vendita affiliati oppure al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. Inoltre i botteghini dello stadio saranno aperti a partire dalle 19 e fino alle 21,15, di fatto fino alla fine del primo tempo di gioco.