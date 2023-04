La fiera del gol è amara per il Lentigione

LENTIGIONE

3

REAL FORTE QUERCETA

4

LENTIGIONE: Burigana, Iodice, Roma (16’ st M. Cortesi), Agnello, Sala (30’ st Muro), Formato, La Vigna (35’ st Staiti), Gozzi, Rossini, Bertolotti (33’ st Egharevba), Bonetti. All. Beretti. A disposizione: Cheli, Lugli, Ofoasi, Carra, Sabotic. All. Beretti.

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Giubboni, Bernardini, Tognarelli, Masi, Bartolini (37’ st Bertignani), Verde, Rosati (27’ st Pegollo), Fazzi. All. Venturi. A disposizione: Pastine, Bianchi, Lazzoni, Bucchioni, Tiberti, Bertozzi, Molinaro. All. Venturi.

Arbitro: Anna Frazza di Schio (Amarante e Monaco).

Reti: p.t. 24’ Masi, 30’ e 42’ (rig.) Formato; s.t. 3’ Rosati, 14’ Bortoletti, 23’ Sala, 36’ Bernardini.

Note: espulsi Iotti, vice allenatore Lentigione, dalla panchina, Fazzi per somma di ammonizioni. Ammoniti Iodice, Sabotic dalla panchina, Bertolotti.

Rocambolesca sconfitta interna del Lentigione che perde per 4 a 3 contro il Real Forte Querceta dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo sul 2 a 1.

L’avvio di gara è a marchio Lentigione: all’8’ Formato pesca Roma in profondità e la sua conclusione sfila alla sinistra di Raspa. Gli ospiti si fanno vedere intorno al 20’ con un paio di traversoni. Su uno di questi scaturisce un angolo nel quale Masi in mischia è bravo a trovare il vantaggio nerazzurro al 24’. Il Lentigione non ci sta e si riporta subito in attacco: al 30’ Roma allarga per Iodice che con un cross morbido e calibrato trova la testa di Formato per l’1 a 1.

Al 36’ altro cross in area toscana con Roma e Meucci che si scontrano; nel salto per la contesa della palla l’arbitro segnala un tocco di mano del difensore e indica il dischetto. Formato realizza e sigla la sua rete numero 17.

Al 3’ della ripresa ospiti sul 2 a 2, e poi in vantaggio al 14’ con Bortoletti che insacca il traversone da calcio d’angolo. Al 23’ nuovo pari dei locali con Sala. La partita si decide al 36’ quando Bernardini trova il gol vittoria; la sua prima conclusione è bloccata sulla linea da Burigana, ma lo stesso Bernardini ribadisce in rete e il Lentigione (nella foto-Bastoni il difensore Simone Gozzi) resta con un pugno di mosche in mano e dovrà continuare a lottare per la salvezza.