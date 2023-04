La Fip riporta Varese davanti a Reggio Ora restano due strade per salvarsi

Sempre più difficile. Sempre più complicata. La strada che conduce alla salvezza si fa, ogni giorno, sempre più stretta. E l’Unahotels si ritrova a doverla percorrere tra mille difficoltà.

Ieri la Corte Federale d’Appello della Fip ha ridotto la penalizzazione di Varese da 16 a 11 punti: questo significa che il club lombardo ha messo la freccia e ha sorpassato il folto gruppo delle squadre che lottano per non retrocedere ed è risalito, in classifica, a 21 punti. Di fatto a Varese basta un successo per lasciarsi alle spalle ogni tipo di guaio. Evitiamo ogni commento, perché questa vicenda si commenta da sola, ma pensiamo di poter condividere, con grande serenità, le parole del ministro dello sport Abodi che ha parlato di una giustizia sportiva da riformare. In ogni caso l’Unahotels deve concentrarsi sul proprio cammino. Sapendo già oggi che le strade per arrivare al traguardo sono, di fatto, due.

IL DESTINO NELLE MANI. I biancorossi, se vogliono chiudere i discorsi senza dover attendere i risultati che arrivano dagli altri campi, hanno una sola possibilità: vincere entrambe le partite che devono disputare, domenica a Sassari e tra 10 giorni in casa con Trento arrivando a 24 punti. Sarebbe, sia chiaro, una vera impresa, anche in considerazione dei mille problemi fisici che l’Unahotels si trova a dover affrontare con Vitali e Anim ai box e con Burjanadze e Lee limitati da infortuni che non sono facili da superare. In tutto questo l’arrivo di Andre Jones darà un po’ di ossigeno alla squadra biancorossa ma, obiettivamente, non è che ci si possa aspettare da lui chissà quali miracoli. Giusto provarci e sperarci, ma non sarà semplicissimo mettere insieme due vittorie contro squadre così competitive.

PUÒ BASTARE UN SUCCESSO? Chiaro che, a questo punto, in tanti si stanno chiedendo se vincendo una delle due ultime partite, Reggio potrebbe comunque restare in Serie A. Partiamo riproponendo l’attuale situazione in coda alla classifica che vede Verona a 18 punti, Reggio, Napoli e Trieste a 20, Varese a 21, Treviso e Scafati a 22: due di queste sette formazioni scenderanno al piano di sotto. Le possibilità, lo capirete anche voi, ad oggi sono tantissime e diventa complicato mettersi lì a fare tutti i conti. Però va sottolineato che l’Unahotels è in vantaggio 2-0 con Treviso ed è in vantaggio, negli scontri diretti, con Napoli e Scafati mentre è in pareggio con Trieste ed è 0-2 con Verona (Varese non va considerata perché non potrà mai arrivare alla pari con nessuno e quindi non potrà far parte di nessuna classifica avulsa).

Per tutto questo c’è una possibilità in cui Reggio, a quota 22, sarebbe sempre salva: se si ritrovasse in compagnia di Treviso (che dovrà giocare con Virtus Bologna e Venezia) e a 22 non arrivasse Verona. Grazie al 2-0 con i trevigiani l’Unahotels farebbe sempre festa. In tutti gli altri casi i rischi di retrocessione sarebbero consistenti anche se bisogna vedere quali saranno i risultati delle dirette concorrenti nelle ultime giornate considerando che sono anche previsti diversi scontri diretti come Trieste-Verona, Verona-Napoli e Varese-Scafati. C’è ancora da soffrire, insomma. E la strada verso la salvezza continua a essere molto complicata.

dan.b.